Експерти назвали моделі кращих радар-детекторів в 2021 році

Асортимент в магазинах досить широкий, але ми вибрали моделі з оптимальним співвідношення ціни, якості та характеристик, на які можна покластися.





Відразу важливо зрозуміти, що антирадар і радар-детектор – пристрої різні, хоча в повсякденному житті для більшості це синоніми. Антирадари пригнічують випромінювання комплексів фіксації порушень ПДР і тому подібні пристрої заборонені в Європі, повідомляє автомобільний портал Avtosota.com

Радар-детектор нічого не пригнічує – він просто визначає роботу камер і подає водієві сигнал, попереджаючи про це. У людини з’являється можливість скинути швидкість і уникнути покарання. В Україні такі аксесуари дозволені, а в Європі, як і антирадари, знаходяться під забороною. Причому не можна їх не просто використовувати, а й навіть тримати в машині – за це штрафують. У пору ковіда закордонні поїздки не так актуальні, але пам’ятати про це варто.

Радар-детектори виконують і дисциплінуючу роль. Їх часті попередження змушують вас зайвий раз подивитися на спідометр і упевнитися, що ви не перевищуєте ліміт.

iBox Pro 800 Signature S

діапазон: K, 24.150ГГц ± 125МГц

детектор лазерного випромінювання: є, 800-1000 нм, кут огляду 180 °

радари: «Оскон», Robot, «Автодор», «Стрілка», «Кордон», «Візир», «Бінар», «Кріс», «Кречет», «Скат», «Амата», Multiradar CD / CT, « Вокорд »,« Радіс », «Іскра», «ЛІСД», «Автопатруль», «Поліскан»

режим: сигнатурний аналіз, «Місто», «Траса», «Авто»

координати: GPS, база стаціонарних радарів, додавання точок помилкових спрацьовувань

додаткові можливості: компас, антисон, відображення швидкості автомобіля

Компанія позиціонує свій радар-детектор як максимально універсальний пристрій, на що вказує перелік визначених радарів. iBox Pro 800 Signature S, як заявлено, здатний попереджати в тому числі про «стріляючі» в спину комплекси, а також про системи, які фіксують середню швидкість, про камери виїзду на виділену для громадського транспорту смугу. Модуль ADR Ultra забезпечує максимальну дальність виявлення, фільтр швидкості дозволяє автоматично відключати сигнали, якщо ви не перевищуєте швидкість, а вбудована оновлювана база GPS включає в себе координати комплексів фіксації порушень ПДР не тільки в Україні, а одразу в 45 країнах.

Inspector Spirit

діапазон: K, 24.150ГГц ± 125МГц

детектор лазерного випромінювання: є, 800-1000 нм, кут огляду 180 °

радари: «Оскон», Robot, «Автодор», «Стрілка», «Кордон», «Візир», «Бінар», «Кріс», «Кречет», «Скат», «Амата», Multiradar CD / CT, «Вокорд», «Радіс», «Іскра», «ЛІСД», «Автопатруль», «Поліскан»

режим: сигнатурний аналіз, «Місто», «Траса», «Авто»

координати: GPS, база стаціонарних радарів, додавання точок помилкових спрацьовувань

додаткові можливості: компас, антисон, відображення швидкості автомобіля

Головною відмінною рисою цієї моделі радар-детектора є кольоровий 2,4-дюймовий дисплей, який зробив би честь навіть відеореєстратору. Але в Inspector Spirit екран використовується тільки для інформування водія про «спіймані» в зоні огляду камери. У базу пристрою занесені комплекси фіксації порушень ПДР в Україні і ще 12 країнах, аксесуар розрізняє 19 типів камер, включаючи ті, що карають за рух по узбіччю і непропуск пішоходів на переходах, а інформація про камери оновлюється щотижня.



Neoline X-Cop 7500S

діапазон: K, 24050 – 24250 МГц, Ka, 33400 – 36000 МГц, X, 10475 – 10575 МГц, Ultra-K і Ultra-X

детектор лазерного випромінювання: є, 800-1100 нм, кут огляду 360 °

радари: Robot, «Автодор», «Стрілка», «Кордон»

режим: сигнатурний аналіз, «Місто», «Траса», «Авто»

координати: GPS, база стаціонарних радарів, додавання точок помилкових спрацьовувань

додаткові можливості: відображення швидкості автомобіля

Нехай вас не бентежить відносно короткий перелік радарів, які фіксує Neoline X-Cop 7500S, оскільки цей радар-детектор працює в трьох основних діапазонах частот – від щодо застарілого діапазону X до сучасних K і Ka, що підвищує чутливість аксесуара і дає можливість водієві заздалегідь отримувати інформацію про комплексах фіксації порушень ПДР, що стоять на його шляху. Додаткові діапазони Ultra-K і Ultra-X дозволяють визначати імпульсні режими роботи радарів, також підвищуючи ймовірність вчасно помітити комплекс і уникнути порушень.



Sho-Me G -1000 Signature

діапазон: K, 24000 – 24300 МГц, Ka, 33400 – 36000 МГц, X, 10475 – 10575 МГц

детектор лазерного випромінювання: є, 800-1100 нм, кут огляду 360 °

радари: Robot, «Автодор», «Стрілка», «Кордон», «Іскра»

режим: сигнатурний аналіз, «Місто», «Траса», «Авто»

координати: GPS, база стаціонарних радарів, додавання точок помилкових спрацьовувань

додаткові можливості: відключення окремих діапазонів

Модель радар-детектора від популярного виробника подібних аксесуарів відрізняється режимом захисту від сигналів CAS. За цією абревіатурою ховаються комплекси запобігання зіткнень Collision Avoidance System, які з’являються на сучасних автомобілях – всі ці датчики випромінюють свої хвилі і можуть ввести в оману радар-детектори. Але не Sho-Me G -1000 Signature, який має захист від «помилкових» сигналів і не буде докучати водієві без причини.



SilverStone F1 Monza GS

діапазон: K, 24050 – 24250 МГц, Ka, 33400 – 36000 МГц, X, 10475 – 10575 МГц, Ku, 13400 – 13500 МГц, Ultra-K, POP

детектор лазерного випромінювання: є, 800-1100 нм, кут огляду 360 °

радари: Robot, «Автодор», «Стрілка», «Кордон», «Іскра»

режим: сигнатурний аналіз, «Місто», «Траса», «Авто»

координати: GPS, база стаціонарних радарів

Названий відразу на честь двох гоночних трас (британського Silverstone та італійської Monza) радар-детектор, лідер нашої вибірки за кількістю діапазонів, в яких працює пристрій. З урахуванням того, що SilverStone F1 Monza GS може визначати камери фіксації порушень ПДР в діапазонах K, Ka, Ku, X, Ultra-K і POP, то його можна рекомендувати для покупки тим водіям, хто часто і багато їздить по різних регіонах, де встановлені різні комплекси контролю правил дорожнього руху.



Ну а якщо ні одна з наведених у цій збірці моделей радар-детекторів вам не підходить, можете вибрати аксесуар самі, керуючись нашими рекомендаціями по підбору цієї автомобільної електроніки.