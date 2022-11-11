Україна попросила в США системи ППО С-RAM для боротьби з дронами

ЗСУ має намір поповнити свій арсенал мобільними системами С-RAM. Це різновид тактичних ППО, які можна ефективно використовувати для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Комплекси здатні збивати ракети, а також захищати від артилерійських обстрілів.

З проханням про передачу ППО до Пентагону звернувся спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Америка передає лише ту зброю, яка потрібна «тут та зараз». Комплекси С-RAM будуть дуже доречними.

Відомо, що Росія планує продовжити ракетні обстріли, закуповує нові дрони-камікадзе. Ті ППО та ПРО, що сьогодні закривають українське небо не мають досвіду проти тих ракет, які РФ планує використовувати. Нові комплекси змогли б вирівняти ситуацію, та вберегти енергетичні об’єкти. Комплекси використовують високоточну зенітну зброю, а також снаряди програмованого підриву.

У РФ уважно стежать за тим, що передають Україні, а також за тим, що вона просить у західних партнерів. C-RAM це наземний варіант корабельного зенітного комплексу Mark 15 Phalanx. За характеристиками дещо схожий на російські «Панцирі». Тому не виключено, що наступним кроком ворога буде розвідка та вивчення оборони ЗСУ. ППО та ПРО із великим радіусом дії типу земля-повітря допоможе закрити українське небо від балістичних ракет.

C-RAM працює в автоматичному режимі. Комплекс має станцію РЛС, яка здатна знаходити цілі в небі, а комп’ютер розраховує траєкторію. Всього за 1 хвилину комплекс здатний зробити 4,5 тисячі пострілів. Якщо США погодяться на таку допомогу, українці зможуть пережити зиму набагато легше.

Коли мова йде про далекобійні ракети, Пентагон відмовляє у запитах, але над обороною України працює у режимі нон-стоп. Тому є висока ймовірність того, що нові комплекси скоро прибудуть до країни.