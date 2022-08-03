Розкрито потужність iPhone 14
Навіть нові базові смартфони Apple матимуть більш високу продуктивність, ніж флагмани серії iPhone 13. Про це повідомляє видання BGR.
Журналісти медіа посилаються на повідомлення відомого інсайдера під ніком VNchocoTaco. У своєму Twitter автор розкрив інформацію про те, що навіть доступні телефони серії iPhone 14 виявляться потужнішими за флагмани Apple 2021 року випуску.
За словами фахівців, заплановані на осінь iPhone 14 і 14 Max повинні отримати той же процесор, що і смартфони серії iPhone 13, що вийшли рік тому. VNchocoTaco заявив, що моделі вийдуть на базі одного і того ж чіпа A15 Bionic, проте нові апарати будуть мати іншу внутрішню конструкцію та отримають покращений модем.
«Підвищивши продуктивність, нехай навіть небагато, Apple все ж таки доведе, що iPhone 14 і iPhone 14 Max – це більше, ніж просто переупаковані телефони iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max».
Раніше джерела видання The Elec розповіли , що Samsung поставить для смартфонів серії iPhone 14 два види OLED-панелей. Базові пристрої лінійки отримають дешевші екрани LTPS.
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