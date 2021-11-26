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iPhone 12 рекордно подешевшав в Україні

26.11.2021
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На українському ринку рекордно подешевшав базовий iPhone 12. Про це свідчать дані ресурсу Hotline.ua.


Згідно з каталогом, вартість смартфона з накопичувачем ємністю 64 гігабайти починається від 20499 гривень. Різниця від первісної ціни становить майже 30 відсотків На старті продажів восени 2020 року апарат можна було придбати щонайменше за 30 000 гривень.

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Здешевлення пов’язане з нещодавнім виходом смартфонів Apple нового покоління.

Смартфон iPhone 12 має 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2532х1170 пікселів, процесор Apple A14 Bionic, чотири гігабайти оперативної пам’яті, подвійну камеру з об’єктивами роздільною здатністю 12 мегапікселів кожен. Гаджет підтримує бездротове заряджання за стандартом MagSafe.

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