Бренд, про який не чули більшість українців, увійшов до топ-5 виробників смартфонів

Може здатися, що ринок смартфонів досить скам’янів, адже серйозних потрясінь останнім часом він не відчував. Проте аналітичне агентство Canalys повідомляє про велику зміну, яку за важливістю можна порівняти з падінням Huawei після того, як США ввели проти неї жорсткі санкції.

Згідно з останнім звітом, п’ятим найбільшим виробником телефонів у світі стала корпорація Transsion . Продавши 22.7 мільйонів пристроїв за другий квартал 2023 року, цей відносно новий гравець зумів завоювати частку в 9% ринку. Transsion стоїть за брендами iTel, Infinix та TECNO, чиї смартфони зараз дуже непогані за співвідношенням ціни та характеристик. Концерну вдалося потіснити Vivo, яка програє суди та змушена згортати продажі в деяких країнах Європи внаслідок патентної суперечки з Nokia.

В іншому ТОП-5 найбільших виробників телефонів виглядає звичним. Лідерство утримує Samsung із часткою 21% ринку (53 млн проданих пристроїв, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року). Другою йде Apple з 17% ринку, яка також зазнала зниження продажів – за попередні три місяці компанія реалізувала 43 мільйони айфонів, що на 13% менше, ніж у другому кварталі 2022 року.

На третьому місці розташувалася Xiaomi з 33.2 млн. проданих телефонів (13% ринку). Із п’яти найбільших виробників китійці зафіксували найбільше падіння продажів – 16%. Слідом за Xiaomi йде Oppo, один із брендів під егідою BBK Electronics. Компанія продала у другому кварталі 25.2 млн пристроїв, 10% від загальної кількості, при цьому її продаж впав на 8%.

Загалом світовий продаж смартфонів за другий квартал 2023 року становив 258.2 млн одиниць, що на 10% менше, ніж минулого року (тоді було продано 287.4 млн пристроїв). Проте ринок, схоже, поволі відновлюється. «Спад індустрії смартфонів знову сповільнився завдяки скороченню запасів у масштабах усієї галузі та відновленню попиту на ринках країн, що розвиваються», – говорить аналітик Canalys Ембер Лю.