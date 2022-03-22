Потужний геймерський ПК із 2010 року протестували у сучасних іграх

Ютубер, який веде популярний канал Testing Games, показав, на що здатний топовий геймерський ПК, зібраний у 2010 році.





Всередині комп’ютера знаходиться процесор Intel Core i7-960 OC (частота роботи 3,9 ГГц), відеокарта GeForce GTX 480 з 1,5 ГБ відеопам’яті, 16 ГБ оперативної пам’яті формату DDR3 (частота роботи 1600 МГц), материнська плата Gigabyte GA-X58A- UD3R. Використовується блок живлення CORSAIR RM850 потужністю 850 Вт. Тестування проводилося у роздільній здатності 1080p.

Результати такі:

Grand Theft Auto V: 55 кадрів за секунду.

The Witcher 3: Wild Hunt: 38 кадрів за секунду.

PlayerUnknown’s Battlegrounds: 48 кадрів за секунду.

Shadow of the Tomb Raider: 30 кадрів за секунду.

Control: 21 кадр на секунду.

Mafia Definitive Edition: 22 кадри на секунду.

Days Gone: 28 кадрів за секунду.

Dying Light 2: 7 кадрів за секунду.

Microsoft Flight Simulator: 20 кадрів за секунду.

Висновок: для сучасних ігор топове складання 12-річної давності, на жаль, не підходить.

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