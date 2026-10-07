Google готує фітнес-браслет Fitbit Edge: 7 днів автономності, GPS і ціна від 6 700 грн

Google, судячи з нових витоків, незабаром представить фітнес-браслет Fitbit Edge. За чутками, він отримає кольоровий екран, вбудований GPS і до 7 днів автономності. Презентацію очікують ще цього місяця.

Зовні браслет нагадуватиме багато популярних моделей на ринку, зокрема від Xiaomi: витягнутий корпус з овальним сенсорним екраном і боковою кнопкою керування. Усі сенсори розташовані на тильному боці, там, де пристрій торкається зап’ястя.

Із функцій витік називає вбудований GPS, висотомір, підрахунок кроків і автоматичне розпізнавання тренувань. Браслет також показуватиме сповіщення зі смартфона й підтримуватиме вибрані застосунки: Google Maps та YouTube Music. Із зап’ястя можна буде перемикати треки. Утім, нічого принципово нового тут немає: схожий набір, зокрема 7 днів без підзарядки, GPS, Google Maps і керування YouTube Music, має Fitbit Charge 6, який вийшов 2023 року.

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Ціну Fitbit Edge називають у межах $149–199, що за офіційним курсом НБУ на 7 жовтня (44,94 грн/$) становить приблизно 6 700–8 940 грн. Для порівняння, Charge 6 в українських магазинах зараз коштує від 5 499 до 9 107 грн, тож нова модель, імовірно, потрапить у ту саму цінову нішу.

Офіційно Google ще нічого не підтвердила. Чи з’явиться браслет в Україні, невідомо, хоча інші моделі Fitbit тут продаються в роздрібній мережі.