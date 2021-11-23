Фахівці показали спосіб розблокувати будь який телефон по відбитку пальця

Фахівці Kraken Security Labs Team провели експеримент і знайшли легкий спосіб обійти ідентифікацію по відбитку пальця. У ролику на YouTube вони показали, як можна створити «дублікат» відбитка за допомогою клею та принтера.





На думку експертів, Touch ID на гаджетах не можна вважати захищеним способом, особливо в порівнянні з пін-кодом із цифр або паролем з літерами та числами. У відео Kraken показали, чому вважають саме так.

Для початку достатньо сфотографувати чийсь відбиток. Знімок перетворюють на негатив у фоторедакторі, а потім друкують на ацетатному плівковому листі з використанням лазерного принтера. У такий спосіб створюється тривимірна структура відбитка.

Потрібно лише покрити знімок звичайним ПВА-клеєм і дати матеріалу затвердіти, щоб вийшла подібність до синтетичного зліпка. В результаті фахівці отримали пристрій для злому. Достатньо прикласти зліпок до датчика і він відкриє доступ до гаджета. Експерти перевірили свою розробку на планшетах iPad, ноутбуці MacBook Pro та переносному електронному гаманці. Всі пристрої прийняли зліпки за реальний відбиток пальця.

Раніше повідомлялося, що Apple планує повернути нові моделі iPhone сканер відбитків пальців Touch ID. За словами інсайдерів, у 2023 році компанія випустить моделі, в яких Touch ID буде вбудовано в екран пристрою.