Hardnews

Стало відомо, коли вийде iPhone SE 3, і як він буде виглядати

08.10.2021
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iPhone SE 3

Компанія Apple не збирається кардинально змінювати підхід до випуску iPhone лінійки SE.


Як пише 9to5mac, апарати третього покоління цієї серії будуть випускатися в корпусі iPhone 8 – останнього  яблучного смартфона без “чубчика”.

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Невеликий дисплей на 4,7 дюйма і кнопка Home з Touch ID під екраном також нікуди не подінуться, що зробить його цікавим для тих, хто так і не зміг змиритися з гегемонією “лопат” на мобільному ринку.

При цьому в малюка обіцяють засунути топове залізо – платформа буде побудована на чіпі Apple A15 з підтримкою 5g.

Початок продажів, за інформацією видання, заплановано на весну наступного року, про ціну інформації поки немає, але обидва попередніх iPhone SE продавалися на старті за 400 доларів.

Також нагадаємо, що фахівці встановили те, що iPhone ніколи не показує правильний стан батареї: Apple роками обманює користувачів.

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08.10.2021
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