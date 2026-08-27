Китай створив зброю, яка може збивати літаки за тисячі кілометрів

Китайська армія розробила гіперзвукові плануючі апарати, здатні нести й запускати зброю класу «повітря — повітря». Якщо така система буде доведена до бойової готовності, вона потенційно дозволить атакувати важливі літаки противника на відстані в тисячі кілометрів — там, де раніше вони вважалися відносно захищеними.

Про розробку повідомило Bloomberg із посиланням на джерело, безпосередньо знайоме з програмою. Офіційних характеристик системи Китай поки не публікував, тому її реальні можливості та стадія готовності залишаються невідомими.

Йдеться про гіперзвуковий плануючий апарат HGV. Спочатку ракета-носій підіймає його у верхні шари атмосфери, після чого апарат відокремлюється та продовжує політ із гіперзвуковою швидкістю, маневруючи на шляху до цілі.

Незвичайність китайської концепції полягає в тому, що таким апаратам додають можливість атакувати не лише наземні об’єкти. Вони можуть доставляти на величезну відстань зброю, призначену для знищення літаків.

Головною ціллю будуть не винищувачі

Найнебезпечнішим нове озброєння може стати для великих допоміжних літаків. До них належать повітряні заправники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення та повітряні командні пункти.

Такі машини зазвичай працюють далеко позаду винищувачів. Вони не відзначаються високою маневреністю або малопомітністю, оскільки традиційно їх захищала велика відстань від противника.

Ураження літака-заправника може різко скоротити радіус дії винищувачів, а знищення літака типу AWACS — позбавити авіаційну групу важливого джерела інформації про повітряну обстановку.

Китай уже використовує схожу концепцію з далекобійною ракетою PL-17. Однак оперативний радіус зв’язки винищувача J-16 і PL-17 Пентагон оцінював приблизно у 1400 км. Нова гіперзвукова система теоретично здатна перенести боротьбу з авіацією значно далі.

Дальність може вимірюватися тисячами кілометрів

Як один із можливих носіїв згадується комплекс DF-17. Його гіперзвуковий плануючий блок здатний подолати приблизно 2400 км. Ще більші можливості приписують DF-27, максимальна дальність якого оцінюється приблизно у 8000 км.

Проте ці цифри не можна напряму називати дальністю ураження літака. За час польоту зброї повітряна ціль може зміститися на сотні кілометрів, змінити висоту та курс. Тому для роботи такої системи потрібна складна мережа супутників, загоризонтних радарів, розвідувальних платформ і захищених каналів передачі даних, які постійно уточнюватимуть координати цілі.

Саме це може стати найбільш складною частиною китайського проєкту.

США паралельно рухаються в тому самому напрямку. Американські ВПС вивчають створення сімейства Air Force Long Range Weapon із мінімальною вимогою до дальності близько 1850 км, причому пріоритет отримав саме варіант для боротьби з повітряними цілями.

Якщо китайська концепція підтвердить свою працездатність, звичне поняття безпечного тилу для військової авіації може суттєво змінитися: літаки, які раніше залишалися за сотні або навіть тисячі кілометрів від бою, самі перетворяться на потенційні цілі.