Українцям розповіли, як легко відстежити будь-яку людину

Сьогодні будь-яку людину можна відстежити за відкритими даними. Для цього потрібно знати п’ять ідентифікаторів, розповів GSMinfo експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

“До числа таких ідентифікаторів належать: номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, адреса модему вашого пристрою, а також ідентифікатори пристроїв на Apple і Google. Ось п’ять параметрів, які завантажуються в системі на вхід від аналітика”, – розповів Шарлай.

За його словами, всі ці дані є у витоках. Ба більше, їх можна отримати різними способами.

“Ви підключилися до якогось публічного Wi-Fi, – він зафіксував вашу МАС-адресу. Далі за нею можна здійснювати стеження, навіть не знаючи ваш номер телефону. Ці дані постійно збираються і складаються в папку”, – зазначив фахівець.

Раніше ми повідомляли про те, що зміна номера телефону не зітре цифровий слід українця.