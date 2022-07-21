У мережі з’явилися фото смартфона Google Pixel 6a

Реліз доступного Google Pixel 6a був обіцяний у липні, але липень вже поступово добігає кінця, а продаж так і не розпочався. Проте, впевнено можна сказати, що вже абсолютно все готове до релізу. Зокрема, про це говорить те, що пристрій дедалі більше показує себе на фотографіях та відео. Ось і тепер у мережі з’явилася ціла добірка, на якій можна побачити смартфон у всіх кольорах, а саме у чорному, білому та зеленому кольорі.





Ці фотографії дозволяють розглянути всі деталі та нюанси дизайну гаджета, а також переконатися в тому, що комплект поставки не включає блок для зарядки. Зацікавлені у покупці смартфона люди також мають можливість заздалегідь вибрати для себе потрібний варіант. Крім того, вартість Google Pixel 6a оцінюється в 449 доларів.