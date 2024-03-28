Шахраї на OLX продають б/в-смартфони з вірусами

Зловмисники можуть продавати б/в-смартфони на різних майданчиках, включно з OLX, з попередньо встановленими вірусами. Про це в бесіді з GSMinfo розповів експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

Українці можуть нарватися на недобросовісних продавців Android-смартфонів. Попередньо шахрай встановлює на пристрій програму-шпигун, яка маскується під стандартну утиліту, наприклад погоду. Коли покупець починає користуватися купленим смартфоном, програма збирає фото, відео, файли, паролі, дані банківських карт. Якщо на карті жертви виявилися гроші, шахрай за дві секунди вкраде їх. Якщо грошей на рахунку не виявиться, у скамера буде можливість вимагати гроші з жертви шляхом шантажу.

Знавцю легко виявити наявність програми-шпигуна на смартфоні, однак для необізнаного користувача це нездійсненне завдання. Рішення є – про всяк випадок ще раз скиньте смартфон після покупки до заводських налаштувань, навіть якщо продавець заявив, що вже зробив це заздалегідь. Тільки після повторного скидання користуйтеся пристроєм і вносьте в нього свої дані.

Проблема більшою мірою стосується тих, хто має намір купувати з рук Android-смартфон, оскільки на iPhone встановити подібні віруси майже неможливо.

Як ще шахраї обманюють покупців б/в-смартфонів:

Можуть продавати підробки дешевих Android-моделей, які слабо відрізнятимуться зовні;

Можуть продавати крадені смартфони, які значаться в розшуку;

Можуть попросити передоплату і надіслати фішингове посилання оплати, а потім сховатися.

Експерт порекомендував не листуватися з продавцями в месенджерах, здійснювати всі платежі тільки всередині майданчиків, уважно перевіряти продавця й опис, а також переконатися у скиданні налаштувань і відсутності завантажених файлів.