Дієві поради, як знайти приховану камеру відеоспостереження

Зараз камери відеоспостереження є практично скрізь: починаючи від великих вулиць і закінчуючи приватними будинками в далекому від цивілізації селі. Розміри сучасних камер настільки мініатюрні, що не завжди їх можна помітити.





На Аліекспрес багато камер, які поміщаються на пальці:

Такі камери можуть бути встановлені, наприклад, на орендованій квартирі або в примірювальній і багатьох хвилює питання як виявити приховану камеру. Є кілька способів, які ми вам і опишемо:

У темну пору камера практично нічого не побачить без інфрачервоного підсвічування. Її можна виявити неозброєним оком і виглядає це так:



Багато камер працюють через Wi-Fi. Можна спробувати пошукати в приміщенні «дивні» точки доступу. Зазвичай вони можуть називатися так «Cam1, Cam2» або ж за моделлю камери. Моделей багато, тому тут краще вбити в пошуковик підозрілі назви Wi-Fi точок.

Для того, щоб камера знімала і відправляла куди-небудь свої дані їй потрібне джерело живлення. На акумуляторі вона довго не пропрацює. Подивіться найближчі розетки і дроти: що до них підключено і куди ведуть дроти.

Є камери, які пишуть на флешку і працюють від батареї. Але довго вони знімати не можуть. Такі камери дуже складно знайти, але є один спосіб.

Можна спробувати скористатися спеціальними додатками. Сенс роботи їх простий: вони детектують електромагнітне випромінювання за допомогою вбудованого датчика. Такі додатки спрацюють на будь-який пристрій, але якщо наприклад, ви підносите смартфон до шафи, а додаток пищить, то значить щось тут не те. Додатків таких багато, можна ввести в Google Play словосполучення «пошук камер» і потестувати різні програми. Правда, для тесту потрібно мати хоч якусь камеру відеоспостереження:

Стаціонарні камери спостереження, які підключені проводом «вита пара» дуже часто мають світлодіод, який блимає коли йде передача даних. Це також непряма ознака, але відноситься вона до тих камерах, які ніхто не приховує.

Ну і звичайно потрібно візуально оглянути приміщення більш детально.

Звичайно, у професіоналів є спеціальне обладнання, яке з 100% точністю може допомогти знайти жучок або камеру спостереження в приміщенні. Але коштує таке обладнання дуже дорого. Ну а простими способами на 100% вичислити чи є камера неможливо. До речі, практично всі камери мають мікрофон і записують також звук.