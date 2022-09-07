Apple випустила iPhone 14

Apple оновила флагманську лінійку своїх смартфонів. Про це стало відомо під час презентації 7 вересня, запис трансляції доступний на сайті компанії.





Смартфони випускатимуть у двох модифікаціях: базовій з 6,1-дюймовим дисплеєм та Plus зі збільшеним екраном на 6,7 дюйма. Версії mini у новій лінійці немає. iPhone 14 отримав той самий дизайн, що минуле покоління, і випускається у п’яти кольорах: білому, чорному, рожевому, бежевому, червоному. Apple стверджує, що збільшила час автономної роботи, проте точних цифр не називає.

У iPhone 14 той самий чіп, що й минуле покоління, – шестиядерний Apple A15 Bionic. Основна камера має роздільну здатність 12 мегапікселів та апертуру f/1.5. Представлені пристрої підтримують функцію екстреного зв’язку через супутники, яка працюватиме без покриття стільникових операторів.

Вартість iPhone 14 складає 799 доларів, iPhone 14 Plus – 899. Передзамовлення розпочнуться 9 вересня, а у продажу смартфони з’являться 16 вересня.