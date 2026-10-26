Новий процесор AMD випередив Ryzen 7 9700X на 16,5%: перші тести Zen 6 здивували результатами

У мережі з’явилися результати тестування серверного процесора AMD EPYC 9996 із новою архітектурою Zen 6c. Чип продемонстрував помітну перевагу над попереднім поколінням Zen 5.

Флагманський AMD EPYC 9996 із сімейства Venice отримав 256 ядер, 512 потоків та 1 ГБ кеш-пам’яті третього рівня. Попри орієнтацію на потужні сервери, особливий інтерес викликала його однопотокова продуктивність, яка дозволяє попередньо оцінити можливості нової архітектури AMD.

У тесті Geekbench 7.1.0 процесор набрав 2847 балів в одноядерному режимі. Для порівняння використали настільний Ryzen 7 9700X на архітектурі Zen 5, частоту якого обмежили до 4,1 ГГц. За однакових номінальних частот він отримав 2444 бали, поступившись новинці приблизно на 16,5%.

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AMD Zen 6c виявилася швидшою в усіх тестах

Детальне порівняння показало, що EPYC 9996 випередив Ryzen 7 9700X у всіх основних однопотокових сценаріях Geekbench. Найбільшу перевагу зафіксували в тесті HTML5 Browser, де різниця досягла 25,7%. У Photo Editor приріст становив 24,8%, у Structure from Motion — 23,9%, а під час відтворення відео — 23,6%.

Найменшу різницю продемонстрували тести стиснення файлів і компіляції програмного коду. Проте навіть у цих завданнях новий процесор випередив попередника приблизно на 8–9%.

Водночас називати отримані 16,5% чистим приростом продуктивності архітектури поки зарано. EPYC 9996 тестували на сервері Dell PowerEdge R9815, тоді як Ryzen 7 9700X працював у звичайному настільному комп’ютері з оперативною пам’яттю DDR5-6000 CL34. Системи відрізняються конфігурацією пам’яті, обсягом кешу та іншими особливостями, які могли вплинути на результати.

Чого очікувати від майбутніх AMD Ryzen

AMD EPYC 9996 належить до серверної лінійки EPYC 9006 Venice, представленої влітку 2026 року. Його базова частота становить 2,55 ГГц, максимальна досягає 4,1 ГГц, а тепловий пакет процесора — 600 Вт. Такий чип призначений для центрів обробки даних та інших систем, що потребують надзвичайно високої обчислювальної потужності.

Цікаво, що запис із результатами EPYC 9996 згодом зник із бази Geekbench. Наразі інформація про випробування збереглася переважно у вигляді скриншотів та публікацій профільних видань, тому незалежне повторення тестів залишається важливим.

Для звичайних користувачів значно цікавішою стане поява настільних процесорів AMD Ryzen на архітектурі Zen 6, відомих під кодовою назвою Olympic Ridge. За попередньою інформацією, вони можуть вийти у 2027 році, хоча офіційної дати презентації виробник поки не назвав.

Результати EPYC 9996 свідчать про перспективи нового покоління процесорів AMD, але реальний приріст швидкодії майбутніх Ryzen, особливо в іграх, стане зрозумілим лише після повноцінних незалежних випробувань.