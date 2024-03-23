З’явилось перше фото пошкодження в реакторі АЕС “Фукусіма”

Оператор атомної електростанції “Фукусіма” в Японії, енергетичне агентство Tokyo Electric Power Company (TEPCO), уперше показав фото стану реакторів, які жодного разу не знімали з часів вибуху.

Потужний вибух стався в одному з реакторів 2011 року, його спровокували землетрус і цунамі, яке послідувало за ним. Дослідники зняли фактичний стан станції тільки зараз тому, що попередні спроби за допомогою наземних роботів не дали результату. Цього разу зйомки проводили за допомогою рою міні-дронів.

Енергетикам вдалося зафіксувати на фото помітно деформоване обладнання, але багато чого все одно залишилося неуточненим, бо камери дронів так і не змогли зняти дно активної зони реактора. На це вплинула і темрява захисної оболонки реактора.

Також відомо, що всередині всіх трьох реакторів “Фукусіми” сумарно залишилося приблизно 880 тонн високорадіоактивного розплавленого ядерного палива. При цьому вчені поки що не змогли точно зрозуміти, зафіксовано на знімках розплавлене паливо чи все-таки обладнання.