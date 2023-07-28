Кошмар для росіян: почалось масове виробництво українського безпілотника

В Україні розпочали виробництво військових безпілотників власної розробки у Одесі та Львові. Апарати під брендом “Сірко” будуть використовуватися для розвідувальних цілей. Київ може отримувати до тисячі на місяць.

“Ми можемо повідомити, що розпочали серійне виробництво наших безпілотників на заводах у Львові та Одесі. За кілька тижнів ми презентуємо нову версію нашого безпілотника. Вдосконалена модель буде створена на основі побажань військових та служб – установ, які отримали їх для польових випробувань” – пояснює Ігор Криничко, голова наглядової ради ТОВ “Науково-виробнича компанія “Скайассіст”, в інтерв’ю ukrinform.

Українські безпілотники допущені до виконання бойових завдань

Крім того, безпілотники під брендом “Сірко” минулого тижня отримали схвалення від Міністерства оборони України, що на практиці означає, що конструкція допущена до виконання бойових завдань і використання українською армією. Виробничі потужності компанії складають 800-1000 апаратів цього типу на місяць.

Що відомо про бренд безпілотників “Сірко”

Сірко – це розвідувальний безпілотник оперативного рівня. Він також може використовуватися для коригування артилерії. Як заявляє виробник на своєму сайті, “Сірко” здатен знаходити ворога в радіусі 65 км. Це означає, що зброя з електричним приводом має дальність польоту близько 130 км і здатна передавати відео в радіусі 25 км від оператора. Важить він 1,5 кг. Вартість одного безпілотника в цивільному варіанті становить близько $3 000.