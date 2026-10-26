Новый процессор AMD превзошёл Ryzen 7 9700X на 16,5 %: первые тесты Zen 6 удивили своими результатами

В сети появились результаты тестирования серверного процессора AMD EPYC 9996 с новой архитектурой Zen 6c. Чип продемонстрировал заметное преимущество по сравнению с предыдущим поколением Zen 5.

Флагманский процессор AMD EPYC 9996 из семейства Venice получил 256 ядер, 512 потоков и 1 ГБ кэш-памяти третьего уровня. Несмотря на ориентацию на мощные серверы, особый интерес вызвала его однопоточная производительность, которая позволяет предварительно оценить возможности новой архитектуры AMD.

В тесте Geekbench 7.1.0 процессор набрал 2847 баллов в одноядерном режиме. Для сравнения использовали настольный процессор Ryzen 7 9700X на архитектуре Zen 5, частота которого была ограничена до 4,1 ГГц. При одинаковых номинальных частотах он набрал 2444 балла, уступив новинке примерно на 16,5%.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

AMD Zen 6c оказалась быстрее во всех тестах

Подробное сравнение показало, что EPYC 9996 опередил Ryzen 7 9700X во всех основных однопоточных сценариях Geekbench. Наибольшее преимущество было зафиксировано в тесте HTML5 Browser, где разница достигла 25,7 %. В тесте Photo Editor прирост составил 24,8%, в Structure from Motion — 23,9%, а при воспроизведении видео — 23,6%.

Наименьшую разницу показали тесты сжатия файлов и компиляции программного кода. Однако даже в этих задачах новый процессор опередил своего предшественника примерно на 8–9 %.

В то же время называть полученные 16,5 % чистым приростом производительности архитектуры пока рано. EPYC 9996 тестировали на сервере Dell PowerEdge R9815, тогда как Ryzen 7 9700X работал в обычном настольном компьютере с оперативной памятью DDR5-6000 CL34. Системы отличаются конфигурацией памяти, объемом кэша и другими особенностями, которые могли повлиять на результаты.

Чего ожидать от будущих процессоров AMD Ryzen

AMD EPYC 9996 входит в серверную линейку EPYC 9006 Venice, представленную летом 2026 года. Его базовая частота составляет 2,55 ГГц, максимальная достигает 4,1 ГГц, а тепловой пакет процессора — 600 Вт. Этот чип предназначен для центров обработки данных и других систем, требующих чрезвычайно высокой вычислительной мощности.

Интересно, что запись с результатами EPYC 9996 впоследствии исчезла из базы данных Geekbench. На данный момент информация об испытаниях сохранилась преимущественно в виде скриншотов и публикаций в профильных изданиях, поэтому независимое повторение тестов по-прежнему имеет большое значение.

Для обычных пользователей гораздо более интересным станет появление настольных процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen 6, известных под кодовым названием Olympic Ridge. По предварительной информации, они могут выйти в 2027 году, хотя официальную дату презентации производитель пока не назвал.

Результаты EPYC 9996 свидетельствуют о перспективах нового поколения процессоров AMD, но реальный прирост производительности будущих процессоров Ryzen, особенно в играх, станет понятен только после полноценных независимых тестов.