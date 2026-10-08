Oppo Find X10 Pro Max выйдет на мировой рынок уже в этом месяце. Первый смартфон с тремя камерами по 200 Мп и чипом, изготовленным по 2-нм технологическому процессу

Oppo подтвердила глобальный выпуск Find X10 Pro Max в ближайшие недели. Китайская премьера серии состоялась в прошлом месяце, а теперь компания готовит международный запуск. Индийская версия флагмана станет одним из первых смартфонов с новым процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Чипсет изготовлен по 2-нм технологическому процессу, и в нем представлены исключительно высокопроизводительные ядра. Два ядра C2-Ultra работают на частоте до 4,55 ГГц, ещё шесть ядер C2-Pro — до 4,35 ГГц. MediaTek обещает прирост производительности до 17% в одноядерном тесте и до 15% в многоядерном, а в многоядерных задачах энергопотребление снижается на 61%. Отдельный акцент сделан на искусственном интеллекте. Платформа имеет два NPU, поддерживает модели до 30 млрд параметров, а энергоэффективный NPU второго поколения снижает энергопотребление фоновых ИИ-функций на 40%. За графику отвечает G2-Ultra NX GPU с приростом пиковой производительности на 27%, поддержкой трассировки лучей и игр со скоростью до 185 кадров/с.

Сам Find X10 Pro Max оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, тройную камеру Hasselblad с основным модулем на 200 Мп, защиту IP66/IP68/IP69 и аккумулятор на 8000 мА·ч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Но главная особенность — это аксессуар, второй экран, который крепится к смартфону на магнитах. По данным других изданий, это ещё и первый в мире смартфон с тремя камерами по 200 Мп.

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В Китае модель стоит от 6 799 юаней за версию 12/256 ГБ, что по официальному курсу НБУ на 2 октября (6,69 грн/¥) составляет около 45 450 грн. Самая дорогая версия 16/1 ТБ там стоит 8 999 юаней, или примерно 60 160 грн. Глобальные цены Oppo пока не объявила, и дойдёт ли смартфон до Украины, неизвестно.