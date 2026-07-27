На новых снимках обнаружена неизвестная китайская атомная подводная лодка: аналитики оценили её длину в 120 метров

В китайских соцсетях распространяются снимки атомной подводной лодки ВМС Народно-освободительной армии Китая, которая до сих пор не фигурировала в открытых источниках. По оценкам аналитиков, длина корпуса составляет около 120 метров, ширина — примерно 10 метров, что делает его похожим на модификацию ударных подводных лодок типа 093 (Shang). Официального подтверждения нет: Пекин не назвал ни обозначения подводной лодки, ни этапа, на котором она находится — достраивается ли она или уже проходит испытания.

Самая интересная деталь на фотографиях — не корпус, а рубка, то есть надстройка, в которой размещаются мачты, перископы, антенны и часть систем наблюдения. На новой лодке она настолько низкая, что на кадрах сверху почти сливается с очертаниями корпуса. Такое решение усложняет компоновку мачт, средств связи и ходового мостика для плавания в надводном положении. Если конструкторы сознательно пошли на эти ограничения, они, очевидно, решили, что гидродинамическая и акустическая выгода стоит этих неудобств.

Почему рубка лишает подводную лодку скрытности

В идеале подводная лодка должна была бы напоминать гладкое веретено, но рулевые плоскости, датчики, люки и рубка неизбежно нарушают обтекание. Наиболее проблемным является место стыка рубки с корпусом: там образуются нестабильные вихри, перепады давления и турбулентный след, тянущийся к корме. Исследования на модельном корпусе DARPA SUBOFF показали, что у основания рубки локальные колебания давления могут возрастать более чем на 300% по сравнению с гладким корпусом. Нельзя напрямую переносить эти цифры на китайскую конструкцию, но масштаб проблемы они иллюстрируют хорошо.

Меньшая площадь обтекания означает меньшую площадь взаимодействия с водой, меньшие возмущения потока и меньшее сопротивление. Лодка движется более экономично и создает меньше гидродинамического шума. На малых скоростях патрулирования определяющим фактором остается шум механизмов, насосов, реактора и силовой установки, однако с увеличением скорости вклад обтекания корпуса стремительно возрастает.

В то же время снимки не дают ответа на ключевые вопросы: какова изоляция реактора, как выполнены редукторы, насосы, системы охлаждения и валовая линия, насколько качественно анехоичное покрытие. Современная подводная лодка становится бесшумной не благодаря одному решению, а благодаря амортизированным механизмам, которые не передают вибрацию на корпус, продуманному двигателю, покрытиям, поглощающим сонарные волны, и системам контроля шума. Даже неправильно закрепленный насос способен свести на нет всю работу над гидродинамикой. Поэтому низкая рубка — скорее индикатор приоритетов программы, чем доказательство того, что Китай догнал американские подводные лодки классов «Вирджиния» или «Сивольф».

Тип 095 или развитие семейства 093

Поспешные попытки отнести эту новинку к проекту типа 095 (он же 09V) выглядят сомнительно. Судно, замеченное ранее в этом году на верфи в Бохае, по оценкам, имело длину 110–115 метров при ширине 12–13 метров, Х-образное кормовое оперение и подводное водоизмещение в 9000–10 000 тонн. Подводная лодка на новых снимках — длиннее и заметно уже. Если измерения верны, более вероятной выглядит далеко идущая модернизация семейства 093, а не тот самый 09V, который показывали в феврале. Часть расхождений, впрочем, может объясняться качеством фотографий, ракурсом или неточностью оценок — путаница вокруг китайских судостроительных программ является скорее нормой.

Ставки здесь высоки, ведь атомная ударная подводная лодка предназначена не только для охоты на другие подводные лодки. Она следит за авианосными группами, прикрывает собственные стратегические ракетоносцы, ведет разведку и перехватывает связь, атакует транспорты и наземные цели крылатыми ракетами. Всё это работает только при условии незаметного сближения с целью: чем позже противник обнаружит подводную лодку, тем меньше времени остаётся на смену курса, подъём вертолётов или установку барьера из гидроакустических буев.

Показательно, что Китай одновременно вкладывает средства как в снижение заметности собственного флота, так и в средства обнаружения чужого — недавно там испытали авиационный электромагнитный комплекс для поиска подводных объектов. Западные флоты отвечают комбинацией носовых и бортовых сонаров, буксируемых антенн, буев, донных сетей датчиков и патрульной авиации; американская система строится вокруг подводных лодок класса «Вирджиния», самолетов P-8A Poseidon, вертолетов MH-60R Seahawk и гидроакустического оборудования кораблей охраны. Проблема в том, что каждый децибел, снятый с китайского подводного корабля, сокращает дистанцию обнаружения и расширяет зону, которую придется прочесывать. Полная «невидимость» здесь и не нужна — иногда достаточно отсрочить момент обнаружения на несколько минут, чтобы изменить исход столкновения.