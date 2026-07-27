Нові знімки виявили невідомий китайський атомний підводний човен: аналітики оцінили довжину в 120 метрів

У китайських соцмережах поширюються знімки атомного підводного човна ВМС Народно-визвольної армії Китаю, який досі не фігурував у відкритих джерелах. За оцінками аналітиків, довжина корпусу становить близько 120 метрів, ширина — приблизно 10 метрів, що робить його схожим на розвиток ударних човнів типу 093 (Shang). Офіційного підтвердження немає: Пекін не назвав ані позначення субмарини, ані етапу, на якому вона перебуває — добудова це чи вже випробування.

Найцікавіша деталь на фотографіях — не корпус, а рубка, тобто надбудова, у якій розміщують щогли, перископи, антени та частину систем спостереження. На новому човні вона настільки низька, що на кадрах згори майже зливається з обводами корпусу. Таке рішення ускладнює компонування щогл, засобів зв’язку й ходового містка для плавання в надводному положенні. Якщо конструктори свідомо пішли на ці обмеження, вони, вочевидь, вирішили, що гідродинамічний та акустичний виграш вартий незручностей.

Чому рубка коштує субмарині скритності

В ідеалі підводний човен мав би нагадувати гладке веретено, але кермові площини, сенсори, люки й рубка неминуче порушують обтікання. Найпроблемнішим є місце стику рубки з корпусом: там утворюються нестабільні вихори, перепади тиску й турбулентний слід, що тягнеться до корми. Дослідження на модельному корпусі DARPA SUBOFF показали, що біля основи рубки локальні коливання тиску можуть зростати більш ніж на 300% порівняно з гладким корпусом. Прямо переносити ці цифри на китайську конструкцію не можна, але масштаб проблеми вони ілюструють добре.

Менша рубка означає меншу площу взаємодії з водою, слабші збурення потоку й нижчий опір. Човен рухається економніше й генерує менше гідродинамічного шуму. На малих швидкостях патрулювання визначальним залишається шум механізмів, помп, реактора та рушійного комплексу, проте з набором ходу внесок обтікання корпусу стрімко зростає.

Водночас знімки не дають відповіді на ключові питання: якою є ізоляція реактора, як виконані редуктори, помпи, системи охолодження й лінія валу, наскільки якісне анехоїчне покриття. Сучасна субмарина стає тихою не завдяки одному рішенню, а завдяки амортизованим механізмам, які не передають вібрацію на корпус, продуманому рушію, покриттям, що поглинають сонарні хвилі, та системам контролю шуму. Навіть неправильно закріплена помпа здатна знецінити роботу над гідродинамікою. Тож низька рубка — радше індикатор пріоритетів програми, ніж доказ того, що Китай наздогнав американські човни класів Virginia чи Seawolf.

Тип 095 чи розвиток сімейства 093

Поспішні спроби зарахувати новинку до програми типу 095 (він же 09V) виглядають сумнівно. Човен, помічений раніше цього року на верфі в Бохаї, за оцінками мав довжину 110–115 метрів при ширині 12–13 метрів, Х-подібне кормове оперення та підводну водотоннажність у 9000–10 000 тонн. Субмарина з нових знімків — довша й помітно вужча. Якщо виміри коректні, ймовірнішим виглядає далекосяжна модернізація сімейства 093, а не той самий 09V, який показували в лютому. Частина розбіжностей, утім, може пояснюватися якістю фотографій, ракурсом чи неточністю оцінок — плутанина навколо китайських кораблебудівних програм є радше нормою.

Ставки тут високі, бо атомний ударний човен призначений не лише для полювання на інші субмарини. Він стежить за авіаносними групами, прикриває власні стратегічні ракетоносці, веде розвідку й перехоплює зв’язок, атакує транспорти та наземні цілі крилатими ракетами. Усе це працює тільки за умови непомітного зближення з ціллю: чим пізніше противник виявить човен, тим менше часу лишається на зміну курсу, підйом гелікоптерів чи постановку бар’єра з гідроакустичних буїв.

Показово, що Китай водночас вкладається і в зниження помітності власного флоту, і в засоби виявлення чужого — нещодавно там випробували авіаційний електромагнітний комплекс для пошуку підводних об’єктів. Західні флоти відповідають комбінацією носових і бортових сонарів, буксируваних антен, буїв, донних мереж датчиків і патрульної авіації; американський контур будується навколо човнів Virginia, літаків P-8A Poseidon, гелікоптерів MH-60R Seahawk та гідроакустики кораблів охорони. Проблема в тому, що кожен децибел, знятий із китайського човна, скорочує дистанцію виявлення й розширює зону, яку доведеться прочісувати. Повна «невидимість» тут і не потрібна — інколи достатньо відтермінувати момент виявлення на кілька хвилин, щоб змінити результат зіткнення.