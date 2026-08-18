Супутники NASA навчилися орієнтуватися «по зірках» — тільки замість зірок інші супутники й космічне сміття

Моряки століттями визначали свій шлях за зірками. NASA адаптувала цей принцип до космічної ери з поправкою на реальність — тепер орієнтирами слугують не сузір’я, а тисячі супутників і уламків, що кружляють навколо Землі. Агентство повідомило про успішне випробування системи FALCON на місії Starling, яка дозволяє космічному апарату визначати власне положення взагалі без GPS.

Технологію NASA розробила разом зі стартапом EraDrive, що виріс зі Стенфорда, і головна її принада в тому, що жодного нового «заліза» вона не потребує. Працюють звичайні бортові камери, які й так стоять на апараті. У пам’ять супутника завантажили каталог із приблизно 20 тисяч космічних об’єктів з їхніми прогнозованими орбітами, а алгоритм порівнює те, що реально бачить камера, з тим, що мало б бути видно з розрахункової точки. Зі збігів і розбіжностей система обчислює власні координати — і принагідно уточнює орбіти самих «орієнтирів».

Результати триденного експерименту виявилися красномовними. Система без жодного втручання операторів покращила орбітальні дані понад 200 об’єктів, причому точність її оцінок перевищила наявні каталожні дані. Тобто апарат не лише зорієнтувався сам — він ще й попрацював безкоштовним коректором загального каталогу космічного сміття, який людство веде з наземних радарів.

Далі NASA планує ускладнити завдання й задіяти обмін даними між усіма чотирма апаратами Starling, запущеними ще 2023 року, — щоб супутники уточнювали положення один одного колективно. Стратегічна мета ширша за навколоземну орбіту. Біля Місяця чи Марса GPS не працює в принципі, а зв’язок із наземними станціями стеження дорогий і повільний, тож автономна навігація за видимими об’єктами може стати штатним інструментом далеких місій — і суттєво розвантажити наземну інфраструктуру вже сьогодні.

Нагадаємо, вміння точно знати, хто і де перебуває на орбіті, має й безпековий вимір. Раніше ми писали про китайський Shijian-31, який вийшов на нетипову орбіту з можливістю «обійти» весь геостаціонарний пояс — за такими маневрами західні аналітики стежать якраз за допомогою каталогів космічних об’єктів.