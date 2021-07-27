Смартфон не заряджається: як власноруч ліквідувати поломку

У мене є друг, який також любить самостійно робити ремонти, як і я. Але в цей раз відремонтувати телефон у нього не вийшло і він приніс його мені. Причина несправності часта, телефон неможливо зарядити.





В сервісах по ремонту цінники на заміну роз’єму зарядки починаються від 400 гривень, що не завжди вигідно, особливо, коли сам телефон коштує тільки в кілька разів дорожче.

Тому полагодити його можна своїми силами і в цій статті я покажу, як це зробити і непогано заощадити.

Телефон мені потрапив на ремонт вже з розбитим екраном і без задньої кришки і акумулятора.

З фотографії видно, що ремонт тут був, причому тоненькі проводки йшли від роз’єму до клем самого акумулятора. (Гортаємо галерею).

Робити так я не раджу, та й в такому випадку є ризик пошкодження акумулятора. Для правильної зарядки акумулятора повинен бути як мінімум контролер заряду, який буде відключати живлення, щоб не було перезарядження.

Щоб почати ремонт, я зняв плату з телефону і відпаяв вібромоторчик. Зі знятою платою працювати зручніше, до того ж потрібно було дістатися до її зворотного боку.

Для випаювання роз’єму я використовував паяльний фен, якщо ж його немає, то зробити це можна і паяльником. У такому випадку знадобиться обплетення, щоб прибрати припій і витягнути роз’єм.

На паяльному фені я виставив температуру 320 градусів і середній потік повітря. Якщо поруч є дрібні елементи, які можна здути феном, то накриваємо їх алюмінієвою фольгою. (Гортаємо галерею).

Від старого телефону випаяв роз’єм на тій же температурі фена. (Гортаємо галерею).

У підсумку після заміни зарядка запрацювала, а значить ремонт можна вважати вдалим. Видаляємо залишки флюсу і можна зібрати все назад в корпус.

Я не раджу міняти роз’єми, якщо не впевнені з своїх навичках і краще цю справу довірити тим, хто розбирається в цьому, інакше своїм ремонтом можна зробити тільки гірше.