Стали відомі характеристики та ціна глобальної версії Redmi Note 11

На презентації, що пройшла деякий час тому, компанія Xiaomi представила нові смартфони з лінійки Redmi і Redmi Note, які отримали значні покращення в порівнянні з десятою серією.





Більшість шанувальників бренду чекали, коли ж буде представлена ​​глобальна версія, тому що нерідко телефони для китайського ринку мають більш привабливі характеристики.

У цій статті ми зібрали всю інформацію про новинки, щоб ви могли скласти думку і зрозуміти чи варто замислюватися про придбання якоїсь з нових моделей Xiaomi або поки що почекати.

Redmi Note 11 4G

Цей смартфон досить скромний у питаннях продуктивності і, по суті, є «вхідним квитком» в екосистему Xiaomi. За роботу відповідає 6-нм процесор Snapdragon 680, а кількість оперативної пам’яті дорівнюватиме 4 або 6 Гб, залежно від версії.

Розмір накопичувача складе звичні 64 та 128 Гб. Ось порівняння продуктивності процесорів новинки та торішнього Redmi Note 10.

Основною відмінністю моделі є Amoled дисплей (частота оновлення 90 Гц, роздільна здатність 1080 x 2400, 6.5 дюйма) і основна камера на 50 Мп (всього камер буде чотири, але інші не заслуговують на згадку).

Крім цього Redmi Note 11 зможе похвалитися повноцінним стереозвуком, акумулятором на 5000 мАг (з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт) та MIUI 13 на базі Android 11.

Так виглядає коробка нового смартфона

Щодо ціни, найбільша базова версія 4/64, буде доступна від 175 євро – 5600 гривень.

Redmi Note 11 Pro

А ось тепер як кажуть: “Пристебніть ремені”. До останнього моменту не було відомо, на якому саме процесорі працюватиме глобальна версія головного смартфону Redmi на 2022 рік.

Єдине, що було зрозуміло, це те, що чіп повинен підтримувати роботу в мережах п’ятого покоління. І ось один з онлайн магазинів опублікував на своєму сайті замовлення, завдяки чому стало зрозуміло, що Redmi Note 11 Pro побудований на базі Qualcomm Snapdragon 690.

Ось порівняння зі Snapdragon 732G, який був встановлений у Redmi Note 10 Pro.

Як ви бачите, продуктивність не те що не зросла, а навпаки. Для справедливості варто відзначити що частота графічного прискорювача в новому чіпі на 17% вище. Такі результати показують ці два процесори в AnTuTu дев’ятої версії:

Кількість оперативної пам’яті становитиме 6/8 Гб (LPDDR4X), а вбудованої 128/256 Гб (UFC 2.2). Екран смартфона звичайно ж буде зроблений за технологією Amoled (6.6 дюйми, роздільна здатність Full HD+, 120 Гц, Dolby Vision).

Так само згадки заслуговують:

Акумулятор 5000 мАг з підтримкою швидкої комплектної зарядки 67 Вт

MIUI 13 на базі Android 11 «із коробки»

Основна камера на 108 МП, ширококутний модуль на 8 МП та 2 МП допоміжний об’єктив для розмиття в режимі портрета. Фронтальна камера абсолютно стандартна на 16 МП

Стереозвук від Harman Kardon з підтримкою Dolby Atmos

Якщо вірити опублікованій ціні для замовлення, то вартість базової версії Redmi Note 11 Pro (6/128) стартує з 320 доларів – 9000 гривень.

Але це ще не все

Xiaomi, вирішивши остаточно заплутати користувачів, представить ще одну глобальну версію Redmi Note 11 Pro для ринків деяких країн.

Відмінність полягатиме в підтримці тільки 4G і процесорі від MediaTek – Helio G96, який ми відразу ж пропонуємо порівняти з Snapdragon 690:

Як ви можете помітити, продуктивність у 4G версії ще нижче, ніж у версії на Qualcomm

Не знаємо як ви, а ми очікували побачити як мінімум Snapdragon 870 і залишається тільки сподіватися на презентацію Redmi Note 11 Pro Max, адже представлені вище характеристики точно не дотягують до звання “флагманських”.

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