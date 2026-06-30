У мережу могли злити дані про iPhone 18 Pro: постраждав важливий партнер Apple

У мережі з’явилися нові деталі масштабного витоку даних у Tata Electronics — одному з ключових виробничих партнерів Apple в Індії. За даними Reuters, серед файлів, які опинилися в даркнеті, є документи, пов’язані з майбутніми моделями iPhone 18 Pro.

Йдеться про чутливу інформацію: списки компонентів, постачальників, назви деталей і навіть фотографії тестових зразків смартфонів. Частина файлів, за даними джерела Reuters, містила водяні знаки Apple Confidential та внутрішні кодові назви, пов’язані з поколінням iPhone 18 Pro.

Що саме потрапило у витік

Reuters повідомляє, що в документах є щонайменше кілька файлів, які пов’язують компоненти iPhone 18 Pro з конкретними компаніями-постачальниками. Серед них — деталі основної плати, акумулятора та камер.

Для Apple така інформація є особливо чутливою. Компанія публічно розкриває загальний список постачальників, але зазвичай не деталізує, хто саме відповідає за конкретні компоненти в окремих моделях iPhone. Саме тому витік може бути неприємним не лише з погляду безпеки, а й з погляду переговорів із партнерами.

У матеріалах також нібито є фото смартфонів під час тестів на падіння на одному із заводів Tata. На знімках, за описом Reuters, видно сірий пристрій класичного формату з трьома основними камерами та логотипом Apple. Водночас агентство зазначає, що не змогло самостійно точно підтвердити номер моделі.

Чому це важливо для Apple

Tata Electronics останніми роками стає одним із найважливіших партнерів Apple за межами Китаю. Компанія не лише постачає компоненти, а й бере участь у складанні iPhone. Це частина ширшої стратегії Apple із диверсифікації виробництва та зменшення залежності від Китаю.

Саме тому витік може вдарити по довірі між Apple і Tata. Якщо документи справді автентичні, конкуренти, виробники копій або інші учасники ланцюга постачання можуть отримати уявлення про те, які компанії відповідають за окремі деталі майбутніх iPhone.

Reuters зазначає, що Apple уже розслідує ситуацію разом із Tata. Сама Tata обмежила внутрішній доступ до чутливих систем і залучила зовнішніх фахівців для аудиту. Водночас представники Apple і Tata не відповіли на запити агентства.

Поки що йдеться не про офіційно підтверджені характеристики iPhone 18 Pro, а про витік документів, автентичність яких Reuters не змогло повністю перевірити. Проте сама поява таких матеріалів у даркнеті може стати серйозною проблемою для Apple напередодні запуску нового покоління iPhone.