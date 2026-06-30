В сеть, возможно, были слиты данные об iPhone 18 Pro: пострадал важный партнер Apple

В сети появились новые подробности о масштабной утечке данных в Tata Electronics — одном из ключевых производственных партнеров Apple в Индии. По данным Reuters, среди файлов, оказавшихся в даркнете, есть документы, связанные с будущими моделями iPhone 18 Pro.

Речь идет о конфиденциальной информации: списках компонентов, поставщиков, названиях деталей и даже фотографиях тестовых образцов смартфонов. Часть файлов, по данным источника Reuters, содержала водяные знаки Apple Confidential и внутренние кодовые названия, связанные с поколением iPhone 18 Pro.

Что именно попало в утечку

Reuters сообщает, что в документах есть как минимум несколько файлов, которые связывают компоненты iPhone 18 Pro с конкретными компаниями-поставщиками. Среди них — детали основной платы, аккумулятора и камер.

Для Apple такая информация является особенно конфиденциальной. Компания публично раскрывает общий список поставщиков, но обычно не уточняет, кто именно отвечает за конкретные компоненты в отдельных моделях iPhone. Именно поэтому утечка может быть неприятной не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения переговоров с партнерами.

В материалах также якобы есть фото смартфонов во время испытаний на падение на одном из заводов Tata. На снимках, по описанию Reuters, видно серое устройство классического формата с тремя основными камерами и логотипом Apple. В то же время агентство отмечает, что не смогло самостоятельно точно подтвердить номер модели.

Почему это важно для Apple

В последние годы Tata Electronics становится одним из важнейших партнеров Apple за пределами Китая. Компания не только поставляет компоненты, но и участвует в сборке iPhone. Это часть более широкой стратегии Apple по диверсификации производства и снижению зависимости от Китая.

Именно поэтому утечка может подорвать доверие между Apple и Tata. Если документы действительно подлинные, конкуренты, производители подделок или другие участники цепочки поставок могут получить представление о том, какие компании отвечают за отдельные детали будущих iPhone.

Reuters отмечает, что Apple уже расследует ситуацию совместно с Tata. Сама Tata ограничила внутренний доступ к конфиденциальным системам и привлекла внешних специалистов для проведения аудита. При этом представители Apple и Tata не ответили на запросы агентства.

Пока речь идет не об официально подтвержденных характеристиках iPhone 18 Pro, а об утечке документов, подлинность которых агентство Reuters не смогло полностью проверить. Однако само появление таких материалов в даркнете может стать серьезной проблемой для Apple в преддверии запуска нового поколения iPhone.