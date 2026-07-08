Рынок смартфонов стоимостью до 400 долларов может обвалиться из-за цен на память

Мировая индустрия смартфонов приближается к самому резкому падению за последнее десятилетие — и причина не в снижении спроса, а в резком дефиците чипов памяти DRAM и NAND. По оценкам аналитической компании IDC, поставки смартфонов в 2026 году могут сократиться почти на 13% — до 1,1 миллиарда устройств, а по оценкам Counterpoint Research, падение может достичь 13,9%, примерно до 1,08 миллиарда единиц. Для отрасли это станет самым глубоким спадом за 13 лет.

Почему дорожает память

Главная причина дефицита — стремительное развитие искусственного интеллекта. Центры обработки данных для ИИ потребляют огромные объемы памяти для серверов и высокопроизводительных систем, поэтому производители переориентируют свои мощности именно на этот, гораздо более прибыльный сегмент, оставляя меньше компонентов для обычных смартфонов и ноутбуков. По данным TrendForce, ещё в начале 2026 года цены на модули LPDDR5X выросли примерно на 60%, а контрактная стоимость памяти стандарта LPDDR5 приближается к 20 долларам за гигабайт — фактически вдвое больше, чем в начале года. В результате стоимость типовой конфигурации смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти уже выросла на 200% по сравнению с первым кварталом 2025 года: если раньше на память приходилось лишь 10–15 % себестоимости устройства, то теперь эта доля достигает 30–40 %.

Под ударом — именно бюджетный сегмент

Больше всего пострадает техника стоимостью менее 400 долларов, а сегмент устройств дешевле 100 долларов рискует исчезнуть полностью: по оценкам аналитиков, категория, которая в 2025 году обеспечила 170 миллионов поставок, может просто утратить экономический смысл для производителей. Причина проста: когда стоимость самой памяти приближается к стоимости остальных компонентов устройства, выпускать дешёвые модели становится невыгодно.

Между тем средняя цена смартфона в 2026 году, по прогнозам, вырастет на 14 % и достигнет рекордных 523 долларов. Производители, по сути, оказались в ловушке: либо жертвовать собственной маржой, либо перекладывать подорожание компонентов на покупателя — и, судя по прогнозам, рынок столкнется с обоими сценариями одновременно. Часть брендов уже сейчас рассматривает вариант с уменьшением объема оперативной памяти в новых моделях, чтобы удержать цену, — флагманы с 16 ГБ ОЗУ могут почти исчезнуть с рынка, а модели с 8 ГБ памяти сократятся более чем вдвое.

Лучше всего к кризису подготовятся компании, имеющие собственное производство памяти — в первую очередь Samsung, а также Apple, покупатели которой традиционно менее чувствительны к росту цен. А вот китайским брендам, делающим ставку именно на бюджетный сегмент, придется тяжелее всего: аналитики ожидают улучшения ситуации на рынке памяти не раньше середины 2027 года, и даже тогда цены вряд ли вернутся к уровню 2025 года.