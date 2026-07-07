Samsung вновь повышает цены на память: техника может подорожать

Samsung готовит очередное повышение цен на оперативную память DRAM. Это может повлиять не только на рынок комплектующих, но и на стоимость готовой техники — смартфонов, ноутбуков, ПК, планшетов и даже игровых консолей.

Причина — высокий спрос на память со стороны дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта. Производители серверов активно закупают DRAM и другие компоненты, из-за чего на потребительском рынке возникает дефицит. В результате производители гаджетов вынуждены платить больше за те же самые чипы памяти.

По данным профильных источников, новое повышение может коснуться контрактных цен на DRAM в третьем квартале 2026 года. Это означает, что подорожание не обязательно сразу станет заметным в магазинах, но постепенно может отразиться на ценах на новые устройства.

Больше всего рискуют подорожать ноутбуки, игровые ПК, смартфоны среднего и флагманского класса, а также устройства с большим объемом оперативной памяти. Производители могут пойти двумя путями: поднять цены или оставить в базовых версиях меньше памяти, чтобы сдержать конечную стоимость.

Аналитики предупреждают, что не стоит ожидать быстрого снижения цен на память. Пока спрос со стороны ИИ-инфраструктуры остается высоким, ситуация на рынке DRAM и NAND может оставаться напряженной еще в течение длительного времени.

Для покупателей это означает одно: техника с большим объемом памяти вряд ли подешевеет в ближайшее время. А новые модели смартфонов и ноутбуков в 2026–2027 годах могут оказаться дороже, чем ожидалось.