BMW N47, Ford EcoBoost и VW TSI: четыре семейства двигателей, ремонт которых ударяет по карману сильнее всего

Есть категория двигателей, о которых механики говорят с особой интонацией — смесью усталости и иронии. Они современные, технологичные, экономичные на бумаге — и при этом регулярно оказываются на подъемниках со счетами за ремонт, от которых у владельцев темнеет в глазах. Чаще всего в этих разговорах звучат три марки: BMW, Ford и Volkswagen. Для украинского покупателя тема более чем актуальна: именно эти автомобили массово привозятся к нам из Европы в статусе «свежепригнанных», и именно на них можно вляпаться в ремонт стоимостью в половину машины. Разбираем главных антигероев вторичного рынка.

BMW N47 и N20: цепь, которая не выдержала

BMW традиционно ассоциируется с эталонными двигателями, но четырехцилиндровые моторы 2007–2014 годов значительно подпортили эту репутацию. Главная проблема, общая для дизельного N47 и бензинового N20, — цепь ГРМ, которая вопреки всем канонам «вечной цепи» растягивается и выходит из строя.

Симптомы классические: сначала металлический шелест на холодном двигателе, затем постоянный нарастающий шум во время движения — и с каждым километром возрастает риск обрыва с катастрофическими последствиями для двигателя. В дизелях N47 цепь обычно проходит 200–250 тысяч километров, но зафиксированы и случаи выхода из строя до 200 тысяч. Экономить на замене — худшая идея: дешёвые комплекты могут спровоцировать засорение масляного насоса и заклинивание подшипников, а механики вспоминают случаи повторной поломки уже через 50 тысяч после замены некачественными деталями. Отдельный сюрприз дизелей — негерметичный датчик давления топлива, из-за которого солярка попадает прямо в жгут проводов.

У бензинового N20 свой набор проблем: пластиковые направляющие цепи, которые ломаются и могут привести к заклиниванию двигателя, почти обязательная замена форсунок и топливного насоса высокого давления на отметке 200 тысяч, а сама цепь расположена с задней стороны двигателя — поэтому замена получается длительной и дорогой. Отсюда и приметка рынка: подозрительно доступных BMW с этими двигателями всегда хватает, потому что владельцы стараются продать машину до того, как придут крупные счета.

Ford EcoBoost 1.0 и 1.5: ремень в масляной ванне

Литровые и полуторалитровые двигатели EcoBoost в свое время завоевывали награды за инновационность, но одно конструктивное решение обернулось «миной замедленного действия» — ремень ГРМ, работающий в масляной ванне. По замыслу он должен был быть тихим и долговечным; на практике в 1.0 EcoBoost ремень порой не доживает и до 60 тысяч километров. Он расслаивается, его фрагменты забивают фильтр масляного насоса — и двигатель остаётся без давления масла с предсказуемым исходом. Спровоцировать этот процесс может даже просто неправильно подобранное масло.

Поэтому правильная замена ремня в данном случае — это не просто «снял-установил», а целая процедура: демонтаж поддона, очистка сетки масляного насоса, осмотр нижней части двигателя. Идентичная схема, кстати, и у двигателей 1.2 PureTech от Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel) — там единственная профилактика та же самая: частая и недешёвая замена ремня и масла.

У более мощного 1.5 EcoBoost проблема ещё серьёзнее: дефект цилиндровой втулки, из-за которого охлаждающая жидкость попадает внутрь двигателя. Такой ремонт часто обходится дороже, чем сам автомобиль. Встречаются также трещины в блоке и головке. Есть одна утешительная новость: двигатели выпуска примерно с 2020 года уже не подвержены этой неисправности.

Volkswagen 1.2 и 1.4 TSI (EA111): маленькие двигатели, большие счета

Семейство EA111 — ещё одно «чёрное пятно» вторичного рынка. У 1.4 TSI растягивается цепь ГРМ,, по-видимому, выходит из строя натяжитель и фазорегуляторы, причем первые симптомы могут появиться уже на 60 тысячах километров — и даже после замены комплекта проблема имеет свойство повторяться. Младший 1.2 TSI держится чуть дольше, обычно до 120 тысяч, но финал тот же. Добавьте к этому капризный блок управления турбиной, в ранних версиях с двойным наддувом — трещины в поршнях, а система непосредственного впрыска исправно наращивает нагар на впускных клапанах. В итоге дорогостоящего капитального ремонта до 200 тысяч километров часто не избежать.

2.0 BiTDI в Volkswagen T5 и T6: кошмар «рабочей лошадки»

Отдельный антирейтинг — мощные битурбодизели микроавтобусов Volkswagen, которые в Украине ценят как коммерческий транспорт, так и в качестве семейных автомобилей. В T5 с двигателем 2.0 BiTDI (CFCA) клапан EGR вызывает перегрев и утечку охлаждающей жидкости, а в T6 (CXEB, CXEC) отказы рециркуляции и тепловые перегрузки выводят из строя турбины, головки блока цилиндров и поршни. Для машины, которую покупают именно за надежность и работоспособность, такой диагноз особенно обиден.

Как не попасть в ловушку

Означает ли это, что такие машины нельзя покупать вообще? Нет — но покупать их нужно с открытыми глазами. Обязательна профессиональная диагностика перед покупкой, желательно на профильном сервисе данной марки. Полная сервисная история — не пожелание, а требование. Любой посторонний шум двигателя на тесте — повод сразу же прекратить переговоры или жестко торговаться. С другой стороны, тот же BMW с только что замененной цепью ГРМ и честным скидкой может оказаться вполне выгодной покупкой — при условии, что первым делом после приобретения будет проведено полное техническое обслуживание.

И главный совет, касающийся всех современных двигателей без исключения: забудьте о заводских интервалах замены масла в 30 тысяч километров. Именно затянутые интервалы — причина значительной части описанных проблем. Меняйте масло каждые 10–15 тысяч — это самая дешёвая страховка от самых дорогих ремонтов.