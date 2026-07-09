Телефон внезапно переключается с 4G на 3G: украинцам объяснили основные причины

Бывает, что смартфон только что показывал 4G или LTE, интернет работал быстро, страницы открывались без задержек, а уже через несколько минут на экране появляется 3G. Скорость сразу падает, видео загружается дольше, а мессенджеры могут работать с перебоями. Для Украины у такой ситуации есть несколько типичных объяснений.

Слабый сигнал или перегруженная базовая станция

Чаще всего телефон переключается на 3G из-за слабого или нестабильного сигнала 4G. Смартфон постоянно оценивает качество сети и выбирает тот вариант, который в данный момент считает более надёжным. Если человек находится в подвале, укрытии, торговом центре, лифте, бетонном здании или на окраине населённого пункта, 4G может «проседать».

В таком случае телефон может переключиться на 3G, так как эта сеть в данной точке ловится стабильнее. Скорость будет ниже, зато соединение может держаться лучше.

Еще одна особенность Украины — перегрузка сети. Это часто происходит в крупных городах, на вокзалах, в ТРЦ, во время массовых мероприятий или после отключений электричества, когда часть базовых станций работает от резервного питания, а нагрузка на доступные вышки возрастает. В таких условиях смартфон может «переключаться» между 4G, 3G и даже 2G.

Звонок без VoLTE

Вторая частая причина — голосовые звонки. Если на телефоне не включена технология VoLTE или она не поддерживается смартфоном, SIM-картой или конкретным номером, во время звонка устройство может временно переключиться с 4G на 3G или 2G.

VoLTE позволяет совершать звонки напрямую через сеть 4G. В таком режиме интернет не отключается во время разговора, а соединение часто устанавливается быстрее. В Украине VoLTE поддерживают основные мобильные операторы, но для работы необходимо соблюдение нескольких условий: поддержка со стороны смартфона, SIM-карты, оператора и включенная функция в настройках.

Проверить это можно в меню смартфона: «Мобильная сеть», «SIM-карта», «Голос через LTE», «VoLTE» или «4G-звонки». Название пункта зависит от модели телефона.

В Украине постепенно отключают 3G

Есть ещё один важный момент: украинские операторы постепенно переключают частоты 3G на 4G. То есть в одних населённых пунктах телефон ещё может переключаться на 3G, а в других эта сеть уже будет недоступна или будет работать хуже.

После отключения 3G смартфон со старой SIM-картой или без поддержки 4G может остаться только с 2G. А это означает очень медленный интернет или его фактическое отсутствие для современных сервисов. Именно поэтому пользователям стоит проверить, поддерживают ли их телефон и SIM-карта 4G/LTE.

Что делать, если 4G постоянно пропадает

Для начала стоит перезагрузить телефон. Иногда этого достаточно, чтобы смартфон заново зарегистрировался в сети и подключился к более мощной базовой станции.

Далее необходимо проверить режим сети. В настройках должен быть выбран режим «4G/3G/2G автоматически» или «LTE/4G» в качестве приоритетного. Если случайно выбран режим «только 3G», телефон не сможет нормально подключаться к LTE.

Также стоит включить VoLTE, если эта функция доступна, обновить систему смартфона, проверить SIM-карту и, при необходимости, заменить её на современную USIM в салоне своего оператора.

Если проблема возникает только в одном месте — например, дома или на работе, — скорее всего, причина кроется в покрытии или нагрузке на сеть. Если же 4G пропадает по всему городу, стоит обратиться к оператору: возможно, в вашем районе ведутся технические работы или номер/SIM-карта требуют обновления.