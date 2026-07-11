У этих стран нет моря, но есть моряки и корабли: 5 государств, не имеющих выхода к побережью, но все равно обладающих флотом

На первый взгляд, флот нужен только государствам, имеющим выход к морю. Но в мире есть страны, не имеющие выхода к морю, которые, тем не менее, располагают кораблями, моряками и даже военно-морскими подразделениями.

Военный флот без моря звучит почти как шутка. Зачем государству корабли, адмиралы и моряки, если его границы не выходят ни к океану, ни к морю? На самом деле ответ довольно прост: не каждый флот создается для океанских походов.

Для многих стран реки, озёра и внутренние водные пути имеют стратегическое значение. Через них осуществляются торговля, снабжение, контроль границ, борьба с контрабандой и даже военные операции. А в отдельных случаях флот ещё и имеет символическое значение — как напоминание об утраченном побережье.

Почему флот может понадобиться без моря

Такие страны располагают не океанскими эсминцами или авианосцами, а преимущественно речными и озерными флотилиями. Их задачи гораздо более практичны:

патрулирование крупных рек и озёр;

охрана границ;

борьба с контрабандой и наркотрафиком;

обеспечение безопасности торгового судоходства;

помощь при наводнениях;

разминирование водных путей;

перевозка военнослужащих и грузов в труднодоступные районы.

В некоторых странах такие подразделения входят в состав армии, в других — имеют собственные традиции, форму, звания и учебные заведения.

Страна Где действует флотилия Зачем нужна Боливия реки Амазонского бассейна, озеро Титикака символ утраченного моря, патрулирование, борьба с контрабандой Парагвай реки Парагвай и Парана защита торговли, контроль судоходства Венгрия Дунай разминирование, патрулирование, ликвидация последствий наводнений Сербия Дунай, Сава, Тиса оборона внутренних водных путей, десантные операции Монголия озеро Хубсугул историческая флотилия, в настоящее время в основном используется в гражданских целях

Боливия: флот как символ утраченного побережья

Самый известный пример — Боливия. Сегодня эта страна не имеет выхода к морю, но в XIX веке обладала побережьем Тихого океана. После Тихоокеанской войны 1879–1884 годов Боливия потеряла прибрежный департамент Литораль и с тех пор фактически оказалась «замкнутой» внутри Южной Америки.

Боливия: флот как символ утраченного побережья

Несмотря на это, страна не отказалась от флота. Для Боливии военно-морские силы стали не только практическим инструментом, но и частью национальной памяти. Ежегодно 23 марта там отмечают День моря, проводят парады, а военные в морской форме напоминают: государство до сих пор считает утрату побережья исторической несправедливостью.

Впрочем, боливийский флот — не просто символ. Его катера патрулируют реки бассейнов Амазонки и Ла-Платы, помогают бороться с контрабандой, незаконной добычей полезных ископаемых и наркотрафиком. Особое значение имеет озеро Титикака — одно из самых высокогорных судоходных озер мира, которое Боливия делит с Перу.

Парагвай: флот без моря, но с реальной работой

В отличие от Боливии, Парагвай содержит флотилию не из символических соображений, а в силу географических условий. Страна не имеет выхода к морю, но её экономика в значительной степени зависит от рек Парагвай и Парана.

Солдаты фотографируют канонерку ARP Paraguay (C-1) Военно-морских сил Парагвая

Именно по этим водным артериям проходит значительная часть внешней торговли. Если движение по рекам будет заблокировано, страна столкнётся с серьёзными экономическими проблемами. Поэтому парагвайские военно-морские силы патрулируют реки, обеспечивают безопасность судоходства, борются с незаконным рыболовством, контрабандой и наркотрафиком.

Во время наводнений корабли флота зачастую становятся единственным способом доставить людей, продукты, медикаменты и спасателей в затопленные районы.

Венгрия и Сербия: Дунай как стратегическая артерия

Венгрия лишилась выхода к морю после Первой мировой войны и заключения Трианонского договора 1920 года. Однако Дунай остался чрезвычайно важным для страны. Поэтому Венгрия сохранила речные военные подразделения.

Их задачи — патрулирование, обеспечение безопасности судоходства, строительство переправ и разминирование. Особое значение имеет работа со старыми боеприпасами времен Второй мировой войны, которые до сих пор находят в русле Дуная.

Похожая ситуация и в Сербии. После распада союза с Черногорией в 2006 году страна окончательно лишилась выхода к Адриатическому морю. Однако речная флотилия сохранилась. Сербские военные действуют на Дунае, Саве и Тисе, проводят учения по высадке десанта, наведению переправ и защите мостов.

Для Сербии речной флот — это не экзотика, а часть системы обороны внутренних водных путей.

Монголия: самый интересный исторический пример

Монголия часто попадает в списки самых неожиданных «морских» государств. Страна расположена между Россией и Китаем и не имеет выхода к морю. Однако в прошлом там существовала небольшая государственная флотилия на озере Хубсугул.

Его использовали для перевозки грузов, людей и патрулирования. В западной прессе это иногда в шутку называли военно-морским флотом Монголии. Сегодня полноценного военного флота в Монголии фактически нет, а суда выполняют преимущественно гражданские функции. Но сам исторический факт остаётся весьма необычным.

Итак, флот без моря — это не абсурд. Для одних стран он является символом утраченного побережья, для других — способом контролировать реки, границы и торговлю. И хотя такие флотилии не ходят по океанам, в своих условиях они могут быть не менее важными, чем классические военно-морские силы.