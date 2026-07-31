«Новая почта» обновила график работы части отделений

С 1 августа 2026 года «Новая почта» продлевает часы работы отделений в областных центрах: по субботам и воскресеньям они будут принимать клиентов с 8:00 до 19:00 — на час дольше, чем раньше. В будние дни график работы остается без изменений.

Что именно меняется

Изменения касаются именно выходных дней и именно отделений в областных центрах — на небольшие города и поселки нововведение пока не распространяется. Дополнительный вечерний час расширяет временные рамки для тех, кто забирает и отправляет посылки в свободное от работы время: субботний и воскресный вечер традиционно являются пиковыми часами для посещения отделений, и именно на них приходится значительная часть очередей.

Важное исключение — отделения, расположенные в торговых центрах: их график работы, как и раньше, синхронизирован с графиком работы самих ТЦ. То есть, если торговый центр открывается в 10:00, отделения внутри него не начнут работу раньше, независимо от общих правил сети.

Как проверить график работы своего отделения

Поскольку график работы теперь зависит от типа населенного пункта и местоположения отделения, компания рекомендует проверять часы работы конкретного отделения перед посещением — на официальном сайте или в мобильном приложении «Новой почты». Там же можно увидеть загруженность отделения в разное время суток, чтобы избежать очередей.

Альтернативой для тех, кому график работы отделений не подходит вообще, остаются почтоматы, которые работают круглосуточно или по графику учреждений, в которых они установлены, — забрать посылку из них можно даже поздно вечером.

Напомним, ранее мы писали, что IT-компания Nova Digital из группы NOVA, в которую входит «Новая почта», развернула собственную систему видеонаблюдения, насчитывающую более 50 тысяч камер — она помогает, в частности, анализировать очереди и загруженность отделений.