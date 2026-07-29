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Logitech сообщает о сокращении выбросов почти вдвое и о том, что 81 % продукции изготовлено из переработанного пластика

Logitech подвела итоги 2026 финансового года: прямые выбросы сократились на 49 %, косвенные — на 33 %, а 81 % продукции производится с использованием переработанного пластика.

Автор:
Andrew Orobets
Logitech

Компания Logitech обнародовала итоги 2026 финансового года в сфере устойчивого развития. По её данным, производителю удалось существенно сократить углеродный след, увеличить долю переработанных материалов в производстве и расширить перечень устройств, пригодных для самостоятельного ремонта.

Наиболее заметное сокращение зафиксировано по прямым выбросам и энергопотреблению (Scope 1 и Scope 2) — на 49 % по сравнению с базовым годом. Выбросы Scope 3, которые формируются в цепочке поставок и на протяжении всего жизненного цикла продукции и обычно составляют основную часть углеродного следа электроники, сократились на 33%. В целом, как утверждает компания, реализованные меры позволили избежать выбросов более 200 тысяч тонн CO₂-эквивалента.

Ключевые показатели за 2026 финансовый год

ПоказательРезультат
Сокращение выбросов Scope 1 и Scope 2−49 %
Сокращение выбросов Scope 3−33 %
Предотвращенные выбросыболее 200 тыс. тонн CO₂e
Продукция из переработанного пластика81 %
Линейки продуктов, поддающиеся ремонту69
Линейки без ПВХ-пластика55 %
Сокращение объема упаковочных материалов2,5 тыс. тонн

Отдельно компания отмечает, что все целевые продукты прошли независимую проверку углеродного следа, а возможность ремонта устройств была обеспечена благодаря сотрудничеству с ресурсом iFixit, который публикует инструкции по разборке и замене компонентов.

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Что скрывается за цифрами

По объяснению производителя, в основе этих изменений лежит подход «Designing for Sustainability» — интеграция экологических критериев на всех этапах, от проектирования и выбора материалов до логистики и работы с поставщиками. Основным инструментом называют анализ полного жизненного цикла, который позволяет оценить воздействие устройства на окружающую среду ещё до начала производства.

«В течение последних 20 лет Logitech уделяет всё больше внимания устойчивому развитию. Мы внедряем наши принципы дизайна во все аспекты бизнеса: от ценностей до глобальной цепочки поставок», — заявила генеральный директор компании Ханнеке Фабер.

Результаты компании были отмечены и международными рейтингами: в этом году Logitech вошла в список 50 самых устойчивых компаний мира по версии журнала TIME, была включена в индекс Dow Jones Sustainability Europe и получила награду Newsweek как одна из самых экологичных компаний.

Следует отметить, что приведенные показатели основаны на собственном отчете компании, а базовые годы для сравнения различаются в зависимости от категории выбросов.

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