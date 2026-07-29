Logitech сообщает о сокращении выбросов почти вдвое и о том, что 81 % продукции изготовлено из переработанного пластика

Компания Logitech обнародовала итоги 2026 финансового года в сфере устойчивого развития. По её данным, производителю удалось существенно сократить углеродный след, увеличить долю переработанных материалов в производстве и расширить перечень устройств, пригодных для самостоятельного ремонта.

Наиболее заметное сокращение зафиксировано по прямым выбросам и энергопотреблению (Scope 1 и Scope 2) — на 49 % по сравнению с базовым годом. Выбросы Scope 3, которые формируются в цепочке поставок и на протяжении всего жизненного цикла продукции и обычно составляют основную часть углеродного следа электроники, сократились на 33%. В целом, как утверждает компания, реализованные меры позволили избежать выбросов более 200 тысяч тонн CO₂-эквивалента.

Ключевые показатели за 2026 финансовый год

Показатель Результат Сокращение выбросов Scope 1 и Scope 2 −49 % Сокращение выбросов Scope 3 −33 % Предотвращенные выбросы более 200 тыс. тонн CO₂e Продукция из переработанного пластика 81 % Линейки продуктов, поддающиеся ремонту 69 Линейки без ПВХ-пластика 55 % Сокращение объема упаковочных материалов 2,5 тыс. тонн

Отдельно компания отмечает, что все целевые продукты прошли независимую проверку углеродного следа, а возможность ремонта устройств была обеспечена благодаря сотрудничеству с ресурсом iFixit, который публикует инструкции по разборке и замене компонентов.

Что скрывается за цифрами

По объяснению производителя, в основе этих изменений лежит подход «Designing for Sustainability» — интеграция экологических критериев на всех этапах, от проектирования и выбора материалов до логистики и работы с поставщиками. Основным инструментом называют анализ полного жизненного цикла, который позволяет оценить воздействие устройства на окружающую среду ещё до начала производства.

«В течение последних 20 лет Logitech уделяет всё больше внимания устойчивому развитию. Мы внедряем наши принципы дизайна во все аспекты бизнеса: от ценностей до глобальной цепочки поставок», — заявила генеральный директор компании Ханнеке Фабер.

Результаты компании были отмечены и международными рейтингами: в этом году Logitech вошла в список 50 самых устойчивых компаний мира по версии журнала TIME, была включена в индекс Dow Jones Sustainability Europe и получила награду Newsweek как одна из самых экологичных компаний.

Следует отметить, что приведенные показатели основаны на собственном отчете компании, а базовые годы для сравнения различаются в зависимости от категории выбросов.