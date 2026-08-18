Samsung нашла способ покончить с «качанием» смартфона на столе — решение позаимствовали у Pixel

Каждый владелец современного флагмана знаком с этим звуком — стук смартфона по столу при наборе текста, когда устройство раскачивается на массивном выступе камеры. Для Samsung проблема стала особенно острой с Galaxy S26 Ultra, чей смещенный камерный блок превратил набор сообщений на столе в мини-качели, и даже чехлы не спасают полностью. Похоже, в компании это слышат — в базе WIPO появился патент Samsung с решением, которое может устранить раскачивание раз и навсегда.

Идея заключается в том, чтобы отказаться от выступающего «острова» в пользу горизонтальной полосы с тремя объективами, проходящей поперек задней панели. Такая компоновка распределяет вес и точки опоры равномерно по ширине корпуса, а сам выступ становится значительно тоньше — телефон лежит на столе устойчиво, без перекоса на один угол. Если схема кажется знакомой, это не случайно, ведь именно так годами поступает Google в своих Pixel, чья камерная полоса давно стала фирменной чертой и никогда не качалась на столе. Ирония в том, что для Samsung это даже не заимствование, а возвращение к собственному прошлому — горизонтальный блок камер был ещё на Galaxy S10 в 2019 году.

О конкретных моделях в патенте, как всегда, ничего не говорится. По предположениям, серия Galaxy S27 является наиболее вероятным кандидатом, а если флагманы её не получат — то следующие складные модели Z Fold. Стандартное предупреждение тоже уместно — патент фиксирует направление исследований, а не обещание серийного продукта, и немало запатентованных дизайнов Samsung так и не дошли до прилавков.

Впрочем, спрос на такое решение очевиден. Камерные модули флагманов годами росли вместе с сенсорами, и «настольная стабильность» стала неожиданной жертвой фотографической гонки — поэтому производитель, который первым вернет смартфонам ровное положение на столе, получит благодарность миллионов пользователей практически даром.

Напомним, вокруг камер будущих флагманов Samsung и так ходят слухи. Ранее мы писали, что Galaxy S27 Ultra может получить обновленный модуль камер — и подорожать примерно на сотню долларов.