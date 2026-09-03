Что купить вместо POCO F9 Ultra: эксперты назвали 4 достойные альтернативы

POCO F9 Ultra лишь недавно появился на мировом рынке, но даже среди производительных Android-флагманов он далеко не единственный интересный вариант. Эксперты Gizmochina назвали несколько моделей, которые могут стать достойной альтернативой новинке от POCO.

POCO F9 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, большим 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 185 Гц и аккумулятором емкостью 8050 мА·ч. Смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Одной из наиболее очевидных альтернатив стал OnePlus 15. Он работает на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащён быстрой памятью LPDDR5X и UFS 4.1 и имеет 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления до 165 Гц. Емкость аккумулятора составляет 7300 мА·ч, зато проводная зарядка быстрее — до 120 Вт, также поддерживается 50-ваттная беспроводная зарядка. Камера состоит из трёх 50-мегапиксельных модулей, в том числе телеобъектива с 3,5-кратным оптическим приближением.

Более доступной альтернативой может стать OnePlus 15R. Здесь используется Snapdragon 8 Gen 5, но смартфон получил ещё более ёмкий аккумулятор на 7400 мА·ч. Его 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей работает с частотой до 165 Гц, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и автофокус. Основная камера построена на 50-Мп сенсоре Sony IMX906 с оптической стабилизацией.

Для тех, кому важнее мобильная фотография, более интересным выбором может стать OPPO Find X9s. Смартфон основан на чипсете MediaTek Dimensity 9500s и оснащен тройной 50-мегапиксельной камерой, разработанной с акцентом на фото и видео. Дополнительными преимуществами стали аккумулятор емкостью 7025 мА·ч и зарядка мощностью до 80 Вт.

Наконец, самый интересный вариант для поклонников Xiaomi — REDMI K100 Pro Max. Именно на его основе фактически создан глобальный POCO F9 Ultra. Китайская модель имеет очень похожую комплектацию с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185-Гц экраном, но её главное преимущество — аккумулятор ёмкостью сразу 9070 мА·ч вместо 8050 мА·ч у POCO. Зарядка при этом осталась на уровне 100 Вт для проводной и 50 Вт для беспроводной.

Впрочем, REDMI K100 Pro Max в первую очередь ориентирован на китайский рынок. Поэтому перед его покупкой в Украине стоит проверить поддерживаемые частоты мобильной связи, особенности прошивки и гарантийные условия. Для большинства покупателей OnePlus 15 или глобальная версия POCO F9 Ultra в этом смысле будут более простым выбором.