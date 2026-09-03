Що купити замість POCO F9 Ultra: експерти назвали 4 гідні альтернативи

POCO F9 Ultra лише нещодавно вийшов на глобальний ринок, але навіть серед продуктивних Android-флагманів він далеко не єдиний цікавий варіант. Експерти Gizmochina назвали кілька моделей, які можуть стати гідною альтернативою новинці POCO.

POCO F9 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5, великий 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою до 185 Гц та акумулятор ємністю 8050 мА·год. Смартфон також підтримує дротове заряджання потужністю 100 Вт і бездротове на 50 Вт.

Однією з найбільш очевидних альтернатив став OnePlus 15. Він працює на тому самому Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащений швидкою пам’яттю LPDDR5X та UFS 4.1 і має 6,78-дюймовий дисплей із частотою до 165 Гц. Акумулятор має ємність 7300 мА·год, зате дротове заряджання швидше — до 120 Вт, також підтримується 50-ватне бездротове заряджання. Камера складається з трьох 50-мегапіксельних модулів, зокрема телеоб’єктива з 3,5-кратним оптичним наближенням.

Доступнішою альтернативою може стати OnePlus 15R. Тут використовується Snapdragon 8 Gen 5, але смартфон отримав ще більший акумулятор на 7400 мА·год. Його 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей працює з частотою до 165 Гц, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп і автофокус. Основна камера побудована на 50-Мп сенсорі Sony IMX906 з оптичною стабілізацією.

Для тих, кому важливіша мобільна фотографія, цікавішим вибором може бути OPPO Find X9s. Смартфон базується на MediaTek Dimensity 9500s та отримав потрійну 50-Мп камеру, створену з акцентом на фото та відео. Додатковими перевагами стали акумулятор на 7025 мА·год і заряджання потужністю до 80 Вт.

Нарешті, найцікавіший варіант для прихильників Xiaomi — REDMI K100 Pro Max. Саме на його основі фактично створений глобальний POCO F9 Ultra. Китайська модель має дуже схоже оснащення зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і 185-Гц екраном, але її головна перевага — акумулятор ємністю одразу 9070 мА·год замість 8050 мА·год у POCO. Заряджання при цьому залишилося на рівні 100 Вт дротового та 50 Вт бездротового.

Втім, REDMI K100 Pro Max насамперед орієнтований на китайський ринок. Тому перед його купівлею в Україні варто перевірити підтримувані частоти мобільного зв’язку, особливості прошивки та гарантії. Для більшості покупців OnePlus 15 або глобальний POCO F9 Ultra у цьому сенсі будуть простішим вибором.