Samsung прибрала USB-C-кабель із комплекту двох бюджетних Galaxy

Про зміну повідомляє Notebookcheck, посилаючись, зокрема, на огляд Galaxy A08 від автора YouTube-каналу Izzi Boye. Під час розпакування він показав, що кабелю для заряджання в комплекті немає. За інформацією видання, аналогічну комплектацію отримав Galaxy A07s.

Відсутність адаптера живлення для смартфонів Samsung уже стала звичною, але USB-C-кабель досі залишався в коробках багатьох моделей. Зокрема, звичайний Galaxy A07, за даними Notebookcheck, постачається з кабелем. Тому нова комплектація означає ще одне скорочення набору аксесуарів у доступній лінійці.

Для покупців, які вже мають сумісний зарядний блок і кабель, це не створить обов’язкових додаткових витрат. Проте тим, хто купує перший смартфон або переходить із пристрою з іншим роз’ємом, доведеться окремо подбати про зарядний комплект. Вартість необхідних аксесуарів варто враховувати під час порівняння цін.

Що відомо про моделі та продажі

Galaxy A07s є оновленою версією A07. За даними Notebookcheck, смартфон отримав процесор MediaTek Helio G99+ та Android 16. Galaxy A08 належить до початкового сегмента: видання наводить орієнтовну ціну $115 за конфігурацію 4/64 ГБ і $135 за 6/128 ГБ на окремих ринках.

На офіційній сторінці Galaxy A08 для Малайзії зазначені 6,7-дюймовий дисплей із роздільною здатністю HD+, акумулятор на 6000 мА·год та основна камера на 50 Мп. Також заявлені захист від пилу й бризок IP64, до шести великих оновлень операційної системи та до шести років оновлень безпеки.

Публічного пояснення причин вилучення кабелю Samsung поки не надала. Також немає підтвердження, що така комплектація діятиме в усіх країнах або пошириться на інші серії Galaxy. Перед покупкою варто перевірити перелік аксесуарів саме для обраної регіональної версії смартфона.