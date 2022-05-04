Названо ситуації, коли робот-пилосос вам не підійде

Робот-пилосос – зручний гаджет, який самостійно здатний навести лад у квартирі. Але є ситуації, в яких девайс буде марним:





1️⃣ Пристрій не здатний прибирати надто засмічену підлогу. Великі частинки сміття девайс не зможе підібрати;

2️⃣ Приміщення заставлено меблями та різними предметами. Роботу важко обходити всі перешкоди, до того ж, не до всіх ділянок підлоги він зможе отримати доступ через круглу форму;

3️⃣ Ви занадто часто робите перестановку меблів. Більшість гаджетів створюють карту приміщення і якщо вона змінюється, пристрій може заплутатися, що призведе до збільшення прибирання за часом.

4️⃣ Ви не збираєтеся мити підлогу взагалі та пилососити звичайним пилососом. Варто розуміти, що більшість моделей розраховані на щоденне прибирання та не можуть повноцінно замінити звичні нам способи. Все одно потрібно буде щотижня брати ганчірку, швабру або більш серйозний пилосос!