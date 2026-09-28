Samsung исключила USB-C-кабель из комплектации двух бюджетных моделей Galaxy

Об этом сообщает Notebookcheck, ссылаясь, в частности, на обзор Galaxy A08 от автора YouTube-канала Izzi Boye. Во время распаковки он показал, что зарядного кабеля в комплекте нет. По информации издания, аналогичную комплектацию получил Galaxy A07s.

Отсутствие зарядного адаптера для смартфонов Samsung уже стало привычным, но USB-C-кабель до сих пор оставался в коробках многих моделей. В частности, обычная модель Galaxy A07, по данным Notebookcheck, поставляется с кабелем. Поэтому новая комплектация означает ещё одно сокращение набора аксессуаров в доступной линейке.

Для покупателей, у которых уже есть совместимый зарядный блок и кабель, это не повлечёт за собой обязательных дополнительных расходов. Однако тем, кто покупает свой первый смартфон или переходит с устройства с другим разъёмом, придётся отдельно позаботиться о зарядном комплекте. Стоимость необходимых аксессуаров следует учитывать при сравнении цен.

Что известно о моделях и продажах

Galaxy A07s — это обновленная версия модели A07. По данным Notebookcheck, смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G99+ и работает под управлением Android 16. Galaxy A08 относится к начальному сегменту: издание приводит ориентировочную цену в $115 за конфигурацию 4/64 ГБ и $135 за 6/128 ГБ на отдельных рынках.

На официальной странице Galaxy A08 для Малайзии указаны 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и основная камера на 50 Мп. Также заявлены защита от пыли и брызг по стандарту IP64, до шести крупных обновлений операционной системы и до шести лет обновлений безопасности.

Компания Samsung пока не предоставила публичного объяснения причин изъятия кабеля. Также нет подтверждения, что такая комплектация будет действовать во всех странах или распространится на другие серии Galaxy. Перед покупкой стоит проверить перечень аксессуаров именно для выбранной региональной версии смартфона.