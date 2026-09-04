Bayraktar AKINCI оснастили авиабомбами TOLUN: дальность до 100 км и способность пробивать бетон

Турецкая оборонная компания ASELSAN провела масштабную демонстрацию семейства управляемых боеприпасов TOLUN. В ходе стрельб беспилотник Bayraktar AKINCI применил сразу три модификации — TOLUN I, TOLUN F и TOLUN P, каждая из которых рассчитана на свой тип целей.

Испытания прошли 1 сентября на полигоне Конья-Карапинар в Турции в присутствии военных представителей более чем 15 стран. Все боеприпасы выполнили запланированные сценарии и поразили заданные цели.

TOLUN I во время демонстрации получил осколочную боевую часть и контактный взрыватель. Боеприпас прямым попаданием поразил контейнерную цель.

TOLUN F имеет иное назначение. Он оснащен датчиком приближения и осколочной боевой частью, поэтому может взрываться ещё до непосредственного столкновения с объектом. Во время испытаний его применили против бронетранспортера. ASELSAN также заявляет о возможности выбора угла атаки и о программном обеспечении, устойчивом к подделке сигналов GPS.

Отдельная версия для бетонных укреплений

Наиболее показательным стало испытание TOLUN P. Эта модификация получила проникающую боевую часть, программируемый взрыватель с задержкой и специальный взрыватель ASAF для твердых целей.

Во время демонстрации боеприпас пробил двухэтажное бетонное сооружение и сработал внутри на заданном уровне. Таким образом, ASELSAN продемонстрировала возможность использования одной и той же базовой платформы боеприпаса как против открытых целей и бронетехники, так и против укрепленных сооружений.

Согласно официальным характеристикам ASELSAN, TOLUN P относится к классу 250-фунтовых управляемых боеприпасов. Его боевая часть весит около 105 кг, а система наведения использует инерционную навигацию и спутниковое позиционирование.

Для боевого самолета заявленная дальность может достигать 102 км, тогда как для беспилотной платформы производитель указывает до 57 км. Точность характеризуется круговым вероятным отклонением менее 10 метров. Также заявлена возможность пробивать до одного метра армированного бетона.

Один AKINCI может нести несколько TOLUN

Еще одна особенность системы — подвесная установка SADAK-4T. Она позволяет разместить четыре компактных TOLUN на одном узле подвески и, соответственно, поражать несколько целей за один вылет. ASELSAN ранее демонстрировала одновременное применение четырёх таких боеприпасов по четырём отдельным целям.

В ходе текущих испытаний компания Baykar сообщила о применении одного TOLUN-I, одного TOLUN-F и залповом запуске двух TOLUN-P с борта AKINCI.

Похоже, именно универсальность и является главной идеей развития семейства TOLUN. Вместо создания отдельного боеприпаса для каждого типа цели компания ASELSAN использует единую компактную платформу, меняя боевые части, взрыватели и системы наведения.

В результате один ударный беспилотник может нести различные варианты вооружения для поражения техники, открытых целей и бетонных укреплений в ходе одного вылета.