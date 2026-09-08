Китай прокладывает новый маршрут в Европу в обход России: первый туннель уже готов

Строительство одного из важнейших транспортных проектов Центральной Азии перешло на новый этап. На киргизском участке железной дороги «Китай–Киргизстан–Узбекистан», известной как CKU, завершили проходку первого туннеля.

Речь идет о Kosh Dobo North No. 2 длиной 209,6 метра. Сам по себе он небольшой, однако имеет символическое значение: о строительстве этой железной дороги страны договаривались почти три десятилетия, а теперь работы уже ведутся одновременно на десятках объектов.

По данным проектной компании, в настоящее время начато строительство 27 туннелей, 43 мостов и 88 участков земляного полотна. Также ведется строительство инфраструктуры для 20 будущих станций.

Более 500 км через горы Центральной Азии

CKU должна соединить китайский Кашгар в Синьцзяне с Андижаном на востоке Узбекистана. Между ними железная дорога пересечет Кыргызстан через перевал Торугарт.

Общая протяженность маршрута превысит 500 км, причем 304,84 км приходятся именно на Кыргызстан. Этот участок будет однопутным, поначалу на нем будет использоваться тепловозная тяга, но конструкция предусматривает возможность дальнейшей электрификации. Проектная скорость поездов составит до 120 км/ч.

Строить железную дорогу приходится в сложных условиях Тянь-Шаня: на больших высотах, в районах с низкими температурами, сильными ветрами, вечной мерзлотой и высокой сейсмичностью. Только на киргизском участке предусмотрено 29 туннелей и 50 мостов.

Зачем Китаю ещё одна дорога в Европу

CKU не доставит китайский поезд непосредственно в Евросоюз. В Андижане грузы будут поступать в уже существующую железнодорожную сеть и смогут двигаться дальше через Центральную Азию в направлении Ирана, Турции, Каспийского и Чёрного морей.

Однако именно этот относительно короткий участок создает новый южный коридор, не требующий транзита через Россию. При оптимальных условиях новый маршрут может сократить сухопутный путь примерно на 900 км, а доставку грузов на Ближний Восток и в Южную Европу — на 7–8 дней.

После начала полномасштабной войны России против Украины значение таких альтернатив для Пекина только возросло. Агентство Reuters отмечало, что Китай более активно развивает экономические и транспортные связи с Центральной Азией, а CKU прямо создает сухопутный маршрут в обход России.

Есть и техническая проблема. Китай использует стандартную колею шириной 1435 мм, тогда как в странах бывшего СССР распространена колея 1520 мм. Поэтому проект предусматривает объединение двух стандартов и перегрузку грузов между ними.

Стоимость проекта составит более 200 млрд грн

Стоимость строительства CKU оценивается примерно в 4,7 млрд долларов, или около 209 млрд гривен по текущему курсу. Примерно 2,3 млрд долларов предоставят китайские банки в виде кредита сроком на 35 лет.

В совместной проектной компании Китай владеет 51 %, а Кыргызстан и Узбекистан — по 24,5 %.

Завершение строительства всей магистрали ожидается примерно в 2031 году. Таким образом, первый 209-метровый туннель — лишь небольшой эпизод грандиозного строительства. Но если CKU заработает по плану, на транспортной карте Евразии появится ещё один крупный маршрут между Китаем и Европой, для которого Россия уже не будет обязательной транзитной страной.