Смарт-часы могут создать впечатление, что вы хорошо выспались, даже если это не так: учёные объяснили суть проблемы

Миллионы владельцев Apple Watch, Fitbit и других носимых устройств каждое утро видят оценку качества своего сна. Однако новый систематический обзор показывает: красивый график в приложении далеко не всегда соответствует тому, насколько хорошо человек на самом деле спал.

Исследователи из Университета Дьюка и клиники Mayo проанализировали пять предыдущих работ, в которых в общей сложности приняли участие 2006 взрослых. Результаты опубликованы в научном журнале Sleep Medicine.

Выяснилось, что показатели носимых устройств объясняли лишь 2,5–16,2 % различий в субъективной оценке качества сна. То есть человек может проснуться уставшим и чувствовать, что спал плохо, в то время как часы покажут вполне приличный результат.

Самая большая проблема — у людей, страдающих бессонницей

Особенно показательной оказалась разница между здоровыми людьми и пациентами с нарушениями сна. У тех, кто обычно хорошо спал, совпадение показателей устройства с другими оценками достигало 82,4 %. У людей с бессонницей — всего 39,4 %.

Причина отчасти кроется в принципе работы таких гаджетов. Смарт-часы не распознают сон напрямую. Алгоритм делает выводы на основе движений руки, пульса и других физиологических сигналов. Если человек лежит неподвижно, но на самом деле не спит, устройство может ошибочно отнести этот период к сну.

Исследование подтвердило этот эффект. Носимые устройства в среднем занижали продолжительность периодов ночного бодрствования на 7–30 минут, а эффективность сна, напротив, завышали примерно на 1,75–7,9 %. Особенно неточным оказалось определение времени, необходимого человеку для засыпания.

Из-за этого не стоит выбрасывать часы

В то же время эти результаты не означают, что функция мониторинга сна бесполезна. Лучше всего гаджеты справляются с отслеживанием общей продолжительности и регулярности сна, особенно если анализировать тенденцию в течение недель или месяцев, а не оценивать данные за одну конкретную ночь.

Главный вывод учёных заключается в следующем: данные с часов должны дополнять, а не заменять оценку самочувствия и медицинскую диагностику. Особенно это касается людей, страдающих бессонницей, депрессией или другими состояниями, способными влиять на восприятие качества сна.

Поэтому условные «85 баллов из 100» после пробуждения следует воспринимать не как окончательный вердикт о качестве отдыха, а как ещё один информационный показатель. Если часы постоянно утверждают, что сон был прекрасным, а человек в течение дня остаётся истощённым, ориентироваться только на цифру на экране точно не стоит.