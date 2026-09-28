Volkswagen ID. Buzz посетил 92 страны и установил рекорд Гиннеса

Немецкий путешественник Райнер Цитлов завершил кругосветное путешествие на серийном ID. Buzz Pro с удлиненной колесной базой. По данным Volkswagen, экспедиция длилась 445 дней, охватила шесть континентов, а общий пробег составил 99 767 км.

«Guinness World Records» зафиксировала достижение в категории «Наибольшее количество стран, посещенных в ходе одного непрерывного путешествия на электромобиле с аккумуляторным приводом». Сертификат Цитлову вручили на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере — городе, откуда начинался маршрут.

Почти 100 тысяч километров без технических поломок

По данным производителя и водителя, автомобиль завершил поездку без технических неисправностей. В поездке использовались серийные шины Giti, а между отдельными участками маршрута электромобиль 16 раз перевозили на контейнеровозах.

Одной из главных задач оставался поиск мест для зарядки. В Замбии и Танзании команде приходилось подключать автомобиль на электроподстанциях под наблюдением специалистов. Зато Китай, по впечатлениям Цитлова, отличался масштабами зарядной инфраструктуры.

Таким образом, планирование маршрута включало не только дороги и пересечение границ, но и предварительную проверку возможностей подзарядить аккумулятор в каждом регионе.

Что показала проверка аккумулятора

По возвращении автомобиль осмотрели специалисты TÜV Nord. Как сообщает electrive, они подтвердили, что ключевые компоненты силовой установки остались оригинальными. Это было необходимо и для проверки рекорда: инспекторы должны были убедиться, что вернулся тот же автомобиль, который осматривали перед стартом.

Диагностика высоковольтной батареи показала показатель State of Health (SoH) на уровне 95,75 %. Этот показатель характеризует состояние аккумулятора по отношению к новому и зависит от методики измерения. Его нельзя напрямую трактовать как точный процент сохранившегося запаса хода.

В ходе экспедиции аккумуляторная батарея прошла более 300 циклов зарядки в различных климатических условиях. Результат демонстрирует долговечность конкретного автомобиля, однако не является универсальным прогнозом износа аккумуляторов всех автомобилей ID. Buzz.