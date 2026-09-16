На дорогах появилась красная линия: водителям объяснили, что она означает

Водители, путешествующие по Испании на автомобиле, могут встретить необычную дорожную разметку — широкую красную линию посередине проезжей части. Особенно заметный пример находится на трассе A-355 между Коином и Марбельей в провинции Малага.

Красная полоса не вводит отдельного нового правила дорожного движения. Её задача — максимально заметно подчеркнуть уже действующий запрет на обгон на особо опасном участке.

Первую такую линию в Андалусии нанесли в начале 2024 года на четырёхилометровом участке трассы A-355. До этого там использовалась обычная двойная сплошная разметка. Власти региона объясняли, что красный цвет должен сильнее привлекать внимание водителей, заставлять их отказаться от опасного обгона и дополнительно снижать скорость.

Причина эксперимента серьезна. В 2023 году на этой дороге погибли 10 человек, причем значительная часть тяжких ДТП была связана с лобовыми столкновениями. Трафик также значительно вырос: дорога проектировалась примерно на 7000 автомобилей в сутки, тогда как сейчас ею пользуются почти 20 тысяч машин.

Наряду с красной линией на трассе А-355 были усилены и другие меры безопасности: установлены дополнительные отбойники, обновлены дорожные знаки, заложены шумовые полосы, а также согласована установка камер контроля средней скорости. Подобное решение впоследствии начали применять и в других регионах страны.

Что касается штрафов, в публикациях встречаются разные цифры. За запрещенный опасный обгон через сплошную линию типичным наказанием является штраф в размере 200 евро с лишением четырёх баллов. В более серьезных случаях сумма может быть выше в зависимости от характера нарушения и созданной опасности.

Поэтому сама по себе красная разметка не означает «новый штраф». Для водителя её смысл прост: впереди участок повышенной опасности, где нельзя пересекать центральную сплошную линию и совершать обгон.