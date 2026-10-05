Китай и Россия испытали дроны и наземных роботов на учениях, основанных на опыте войны против Украины

Китай присоединился к многонациональным военным учениям «Центр-2026» в Челябинской области России. Заявленная численность участников превысила 47 тысяч военнослужащих. Одним из главных направлений стало взаимодействие обычной боевой техники с воздушными и наземными беспилотными системами.

Москва заявила, что в сценариях учтён опыт войны против Украины, в частности массовое применение дронов, средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Для китайской армии учения также стали возможностью отработать переброску подразделений за границу и координацию с иностранными войсками.

Дроны, танки и наземные роботы действовали совместно

Китайский контингент был переброшен автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. К подготовительному этапу вместе с Китаем и Россией присоединились военные Беларуси, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Таджикистана.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

По информации South China Morning Post, китайские подразделения отрабатывали навыки проведения разведки, определения целей, преодоления препятствий, координации атак и оказания медицинской помощи на поле боя.

В ходе основной фазы военные отрабатывали управление подразделениями, разведку, огневые удары, наступление с нескольких направлений и преследование условного противника.

Китайская сторона сообщила о применении танков Type 99A вместе с беспилотниками, наземными роботизированными платформами и вертолётами. Группы дронов передавали наземным подразделениям информацию о целях, а беспилотные аппараты, ударные вертолеты и наземные роботы привлекались к скоординированным атакам.

Небольшие группы атаковали волнами, военные укрывались под землей

Отдельным элементом учений стали несколько последовательных волн атак на оборонительные позиции. По описанию китайской стороны, подразделения действовали небольшими группами, наступавшими несколькими волнами. Также сообщалось об использовании средств РЭБ, противодроновых систем и высокоточного оружия.

Для защиты от ударов беспилотников участников размещали в подземных укрытиях. Это показывает, какое внимание в сценариях уделили постоянному воздушному наблюдению и угрозе атак дронов.

В то же время обнародованные описания учений не позволяют независимо оценить эффективность использованных систем или уровень взаимодействия подразделений в реальных боевых условиях.

«Центр-2026» продолжает серию совместных военных мероприятий Китая и России. В июне страны провели одиннадцатое совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем, а в июле — морское патрулирование в Тихом океане. Заявленная цель этих операций — улучшение координации между вооружёнными силами двух государств.