Apple, возможно, готовит новый гаджет: компания присматривается к умному кольцу

Apple может выйти на рынок «умных» колец — компактных носимых устройств, которые отслеживают здоровье, сон и активность без необходимости носить часы. Судя по утечкам и патентам, компания уже давно изучает такой формат, хотя официально Apple Ring пока не анонсировали.

На что способен Apple Ring

Ожидается, что «умное» кольцо Apple сможет измерять пульс, температуру тела, качество сна, уровень активности и другие основные показатели здоровья. Также устройство может быть интегрировано с iPhone, Apple Watch, Mac и наушниками AirPods.

Apple может уделить особое внимание жестам. Кольцо потенциально сможет управлять другими устройствами: например, переключать треки, взаимодействовать с интерфейсом или выполнять быстрые команды без прикосновения к экрану.

Почему Apple не спешит

На рынке уже есть сильные игроки — в частности, Oura и Samsung Galaxy Ring. Но Apple, как правило, выходит в новые категории не первой, а тогда, когда может предложить массовый и хорошо интегрированный продукт.

Главный вопрос — не станет ли Apple Ring конкурентом для Apple Watch. Некоторые функции у них могут пересекаться, поэтому кольцо, скорее всего, будут позиционировать не как замену часам, а как более легкий гаджет для постоянного ношения.

Дата выпуска и цена пока неизвестны. Если устройство действительно выйдет, в Украине его можно будет приобрести через официальных ритейлеров или импорт, как и большинство новых продуктов Apple.