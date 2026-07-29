AMD представила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050 в версиях с 4 и 8 ГБ памяти

Компания AMD анонсировала доступную видеокарту Radeon RX 9050, расширив линейку графических решений на базе архитектуры RDNA 4. Новинка рассчитана на игры с разрешением 1080p и выпускается в двух конфигурациях видеопамяти — на 4 и 8 ГБ.

В основе видеокарты лежит урезанная версия графического процессора Navi 44 с 16 вычислительными блоками и 1024 потоковыми процессорами. Заявленная производительность в формате FP32 достигает около 5,3 терафлопса. Игровая частота составляет 1920 МГц, а в режиме boost — до 2600 МГц. Карта также получила третье поколение блоков трассировки лучей, ИИ-ускорители и 32 МБ кэша Infinity Cache.

Основное отличие между версиями — объем и подсистема памяти. Модель с 8 ГБ использует память GDDR6 с 128-битной шиной и пропускной способностью 288 ГБ/с. Вариант на 4 ГБ получил вдвое более узкую 64-битную шину с пропускной способностью 144 ГБ/с и предназначен исключительно для готовых компьютеров (OEM) — отдельно в розничной продаже он не появится.

Типичное энергопотребление видеокарты составляет 92 Вт, для питания используется один 8-контактный разъем, а рекомендуемая мощность блока питания — 450 Вт. Среди видеовыходов — DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b, также предусмотрена поддержка кодирования и декодирования AV1 и технологий масштабирования FSR.

Розничная версия с 8 ГБ памяти оценивается примерно в 279 долларов. Сначала видеокарта поступит на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Латинской Америки, поэтому в некоторых странах она может быть недоступна. Возвращение бюджетных видеокарт с 4 ГБ памяти в 2026 году уже вызвало неоднозначную реакцию, ведь такого объема для части современных игр может не хватить даже при настройках 1080p.