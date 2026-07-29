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HIMARS, «питающийся» воздухом: США приближаются к созданию оружия с дальностью более 1000 км

Автор:
Andrew Orobets
HIMARS

Американская компания Kratos Defense сообщила о передаче Lockheed Martin критически важного компонента для перспективной силовой установки — турбомашинного узла, предназначенного для прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ramjet). Разработка станет частью новой модификации высокоточной ракеты PrSM (Precision Strike Missile).

Особенность такого двигателя заключается в том, что он использует набегающий поток воздуха: турбомашинный узел отбирает энергию из воздушного потока и питает ею внутренние подсистемы силовой установки. По данным производителя, компонент получился компактным, лёгким и относительно недорогим в изготовлении. Перед интеграцией в общую систему его проверили в различных режимах работы, оценили долговечность и подтвердили заявленные характеристики.

Речь идет о программе PrSM Increment 4, цель которой — увеличить дальность поражения до более чем 1000 километров, то есть почти вдвое по сравнению с базовой версией. При этом ракета должна остаться совместимой с имеющимися пусковыми установками HIMARS и M270, а также со стандартными транспортными контейнерами.

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Ключевым партнером проекта выступает Lockheed Martin в качестве главного подрядчика, а также компания L3Harris Technologies и Центр авиации и ракетных систем Армии США. Важным этапом стали наземные испытания в июне 2026 года, в ходе которых удалось продемонстрировать переход от твердотопливного стартового ускорителя к режиму работы прямоточного двигателя. В Lockheed Martin назвали преодоление этого технического барьера самым сложным этапом перед летными испытаниями.

Первые летные испытания модернизированной ракеты запланированы на осень 2026 года.

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