HIMARS, що «живиться» повітрям: США наближаються до зброї з дальністю понад 1000 км

Американська компанія Kratos Defense повідомила про передачу Lockheed Martin критично важливого компонента для перспективної рушійної системи — турбомашинного вузла, призначеного для прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ramjet). Розробка стане частиною нової модифікації високоточної ракети PrSM (Precision Strike Missile).

Особливість такого двигуна полягає в тому, що він використовує набігаючий потік повітря: турбомашинний вузол відбирає енергію з повітряного потоку й живить нею внутрішні підсистеми силової установки. За даними виробника, компонент вийшов компактним, легким і відносно недорогим у виготовленні. Перед інтеграцією в загальну систему його перевірили на різних режимах роботи, оцінили довговічність і підтвердили заявлені характеристики.

Ідеться про програму PrSM Increment 4, мета якої — збільшити дальність ураження до понад 1000 кілометрів, тобто майже вдвічі порівняно з базовою версією. При цьому ракета має залишитися сумісною з наявними пусковими установками HIMARS та M270, а також зі стандартними транспортними контейнерами.

Ключовим партнером проєкту виступає Lockheed Martin як головний підрядник, а також компанія L3Harris Technologies та Центр авіації й ракетних систем Армії США. Важливим етапом стали наземні випробування в червні 2026 року, під час яких вдалося продемонструвати перехід від твердопаливного стартового прискорювача до режиму роботи прямоточного двигуна. У Lockheed Martin назвали подолання цього технічного бар’єру найскладнішим кроком перед льотними випробуваннями.

Перші польотні тести оновленої ракети заплановані на осінь 2026 року.